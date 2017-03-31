Главный тренер минского «Динамо» Сергей Боровский прокомментировал победу над «Днепром» (3:0) в матче 1 тура чемпионата Беларуси.

– На табло 3:0. «Днепр» плохо сыграл или вы хорошо?

– Можно сказать, что счет не по игре. Мы выжали максимум из того, что создали. Хотя были моменты, когда могли больше забить. Но главное в первой игре сезона – взять три очка. Потому что старт определят и дальнейшее психологическое настроение команды, и эмоциональный заряд на тренировочный процесс. Главное сегодня был результат, и мы его добились.

Доволен ли состоянием команды? В любом случае надо прибавлять от игры к игре. Состояние еще не оптимальное. Думаю, первые игры чемпионата в таких тяжелых условиях будут способствовать морально-волевому климату и настрою и физическому. Да и все игры апреля тяжелые, потому что команды выходят сражаться за очки. И простых игр не будет, – сказал Боровский в эфире «Беларусь 5».