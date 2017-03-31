Главный тренер «Днепра» Александр Седнев прокомментировал поражение от минского «Динамо» (0:3) в матче 1 тура чемпионата Беларуси, передает корреспондент Tribuna.com Александр Куткович.

– Хотел бы поздравить могилевчан с началом сезона. К сожалению, праздник получился с горчинкой. Поздравляю соперника с победой.

Хотел бы извинится за тот вопиющий случай, который случился в конце матча (имеется в виду эпизод с желтой карточкой). И от себя, и от игрока нашей команды. После матча он находится в подавленном состоянии. Это будет ему урок на многие лета.

Что касается матча, то можно сказать, что первый блин комом. Не хочу вдаваться в причины, но хочу только сказать, что команда наша довольно молодая. И даже те игроки, у которых в паспорте стоит дата рождения взрослого человека, все равно находятся в состоянии «молодости».

К сожалению, весь подготовительный период мы были лишены возможности сыграть с подобным соперником, в такой плотности, против таких исполнителей. Но я рад, что футболисты пытались играть на атаку, пытались не уступать в единоборствах.

Мне бы не хотелось, чтобы моя команда не верила в свои силы и была просто неплохой командой для высшей лиги. Мы должны сделать большой шаг вперед, и я надеюсь у нас это получится.

– Сегодня не было в заявке прошлогоднего основного вратаря Павлюченко. Почему вы выбрали на вратарской линии новичка.

– Во-первых, если уточнить, то основной вратарь прошлого сезона был лимитчиком. Во-вторых, Паша только приехал со сборной, с которой не очень удачно выступил. Поэтому для молодого парня нужно время, чтобы успокоился и доказывал свою состоятельность. Если докажет, то обязательно будет играть в составе. Мы же не враги себе. Я этому буду только рад, – сказал Седнев.