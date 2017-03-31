Главный тренер «Гомеля» Вячеслав Геращенко прокомментировал ничью с БАТЭ (1:1) в матче 1 тура чемпионата Беларуси.

– Мы довольны в плане результата. И в плане качества игры. Я доволен действиями команды за исключением первых 10-15 минут, когда мы явно провалили начало матча. Но, наверное, это в большей степени связано с волнением. Будем разбираться.

Естественно, болельщики добавили нам сил. Они гнали команду вперед. И второй тайм, считаю, провели очень достойно. Хотя игра могла сложится по-разному. Мы могли и выиграть, и проиграть, и сыграть вничью. Считаю, что в какой-то степени результат закономерен.

– Какой результат устроит вас в этом сезоне?

– Тяжело строить какие-то планы после одного матча. Давайте еще сыграем туров 5-7. Потом можно будет говорить о чем-то конкретно. Но всегда хочется как можно выше забраться в таблице. Но если я скажу, что мы хотим попасть в тройку, то это прозвучит как какая-то бравада. Повторюсь, давайте позже вернемся к этому позже, – сказал Геращенко в эфире «Беларусь 5».