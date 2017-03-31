20-летний полузащитник «Минска» Валерий Громыко прокомментировал ничью с брестским «Динамо» (2:2) в матче 1 тура чемпионата Беларуси.

– Конечно, я расстроился. Да, в первом тайме игра не получилась. Били вперед на наших нападающих. А они у нас невысокие, зацепиться за мяч не смогли. Нужно было больше низом играть. А во второй половине переиграли соперника, хотя и пропустили в самой концовке. Думаю, «Динамо» можно было побеждать.

– Кстати, как тебе игра соперника? «Динамо» чуть ли не предрекают борьбу за чемпионство.

– Пиарят их очень сильно – вот что я могу сказать. Считаю, они не продемонстрировали чего-то выдающегося. Играли в обычный белорусский футбол.

– Ваши комбинации с Бессмертным – это наигранный элемент?

– Иногда – да, иногда – нет. А что касается моего голевого паса пяткой, это было просто нестандартное решение, – сказал Громыко.

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