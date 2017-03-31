﻿ Валерий Громыко: «Пиарят брестское «Динамо» очень сильно, но они играли в обычный белорусский футбол». 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Валерий Громыко: «Пиарят брестское «Динамо» очень сильно, но они играли в обычный белорусский футбол»

01.04.2017 21:48 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

20-летний полузащитник «Минска» Валерий Громыко прокомментировал ничью с брестским «Динамо» (2:2) в матче 1 тура чемпионата Беларуси.

– Конечно, я расстроился. Да, в первом тайме игра не получилась. Били вперед на наших нападающих. А они у нас невысокие, зацепиться за мяч не смогли. Нужно было больше низом играть. А во второй половине переиграли соперника, хотя и пропустили в самой концовке. Думаю, «Динамо» можно было побеждать.

– Кстати, как тебе игра соперника? «Динамо» чуть ли не предрекают борьбу за чемпионство.

– Пиарят их очень сильно – вот что я могу сказать. Считаю, они не продемонстрировали чего-то выдающегося. Играли в обычный белорусский футбол.

– Ваши комбинации с Бессмертным – это наигранный элемент?

– Иногда – да, иногда – нет. А что касается моего голевого паса пяткой, это было просто нестандартное решение, – сказал Громыко.

Первый гол чемпионата, «пяточка» Громыко и другие мячи из зарубы «Минска» и Бреста

«Понеслась: сейчас будет драчка!» Как «Минск» и брестское «Динамо» открывали чемпионат в столице

 
Теги: Брест, Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
20-летний полузащитник «Минска» Валерий Громыко прокомментировал ничью с брестским «Динамо» (2:2) в матче 1 тура чемпионата Беларуси.

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
Вячеслав Геращенко: «Если я скажу, что мы хотим попасть в тройку, то это прозвучит как какая-то бравада»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

31.03.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика