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Валерий Громыко: «Пиарят брестское «Динамо» очень сильно, но они играли в обычный белорусский футбол»
01.04.2017 21:48 — Новости Спорта | Tribuna.com
20-летний полузащитник «Минска» Валерий Громыко прокомментировал ничью с брестским «Динамо» (2:2) в матче 1 тура чемпионата Беларуси.
– Конечно, я расстроился. Да, в первом тайме игра не получилась. Били вперед на наших нападающих. А они у нас невысокие, зацепиться за мяч не смогли. Нужно было больше низом играть. А во второй половине переиграли соперника, хотя и пропустили в самой концовке. Думаю, «Динамо» можно было побеждать.
– Кстати, как тебе игра соперника? «Динамо» чуть ли не предрекают борьбу за чемпионство.
– Пиарят их очень сильно – вот что я могу сказать. Считаю, они не продемонстрировали чего-то выдающегося. Играли в обычный белорусский футбол.
– Ваши комбинации с Бессмертным – это наигранный элемент?
– Иногда – да, иногда – нет. А что касается моего голевого паса пяткой, это было просто нестандартное решение, – сказал Громыко.
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Валерий Громыко: «Пиарят брестское «Динамо» очень сильно, но они играли в обычный белорусский футбол»
20-летний полузащитник «Минска» Валерий Громыко прокомментировал ничью с брестским «Динамо» (2:2) в матче 1 тура чемпионата Беларуси.
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