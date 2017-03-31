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Александр Ермакович: «Не имели права отдавать такую игру»
01.04.2017 22:07 — Новости Спорта | Tribuna.com
Главный тренер БАТЭ Александр Ермакович подвел итог матча 1-го тура чемпионата Беларуси с «Гомелем» (1:1).
«Матч сегодня удался и понравился зрителям. Хочу всех поздравить с началом чемпионата. Что касается игры, то сегодня было два разных тайма. В первом многое удавалось, забили один гол, могли еще забивать. Совершенно не удался 2-й тайм. В чем причина – будем разбираться, не имели мы права отдавать такую игру», – сказал Ермакович после матча.
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Главный тренер БАТЭ Александр Ермакович подвел итог матча 1-го тура чемпионата Беларуси с «Гомелем» (1:1).
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