Пора интереснейших отборочных игр к ЧМ и товарищеских матчей позади – клубный футбол возвращается!

Уже сегодня были сыграны десятки игр в топ-чемпионатах Европы: «Ливерпуль» обыграл «Эвертон», «Челси» проиграл «Кристал Пэласу», «Шальке» сыграл вничью с «Боруссией Д».

Посмотреть все результаты, а также видеообзоры сегодняшних матчей и расписание игр воскресенья вы можете в обновленном приложении Scores & Video.

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Приложение Scores & Video – это:

– Обновленный матч-центр с функцией просмотра видео голов и опасных моментов.

– Удобный календарь с перечнем всех матчей и разделением по странам и турнирам.

– Самая полная статистика всех турниров мира.

– Возможность добавлять интересующие вас команды, турниры и матчи в «Избранное».





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– Итоговое голосование за «лучшего» и «худшего» игрока.

– Широкие возможности для общения с другими болельщиками.

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