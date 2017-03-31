|
Кто забил самый красивый гол сегодняшнего дня? Видео голов всех матчей и чемпионатов – в приложении Scores & Video
01.04.2017 21:04 — Новости Спорта | Tribuna.com
Пора интереснейших отборочных игр к ЧМ и товарищеских матчей позади – клубный футбол возвращается!
Уже сегодня были сыграны десятки игр в топ-чемпионатах Европы: «Ливерпуль» обыграл «Эвертон», «Челси» проиграл «Кристал Пэласу», «Шальке» сыграл вничью с «Боруссией Д».
Посмотреть все результаты, а также видеообзоры сегодняшних матчей и расписание игр воскресенья вы можете в обновленном приложении Scores & Video.
Приложение Scores & Video – это:
– Обновленный матч-центр с функцией просмотра видео голов и опасных моментов.
– Удобный календарь с перечнем всех матчей и разделением по странам и турнирам.
– Самая полная статистика всех турниров мира.
– Возможность добавлять интересующие вас команды, турниры и матчи в «Избранное».
– Оперативные push-уведомления о всех событиях матча.
– Прогнозы на исход каждого матча.
– Текстовые трансляции и онлайн-статистика.
– Итоговое голосование за «лучшего» и «худшего» игрока.
– Широкие возможности для общения с другими болельщиками.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Кто забил самый красивый гол сегодняшнего дня? Видео голов всех матчей и чемпионатов – в приложении Scores & Video
Пора интереснейших отборочных игр к ЧМ и товарищеских матчей позади – клубный футбол возвращается! Уже сегодня были сыграны десятки игр в топ-чемпионатах Европы:...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Спорта)
Комментарии