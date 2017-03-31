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Кто забил самый красивый гол сегодняшнего дня? Видео голов всех матчей и чемпионатов – в приложении Scores & Video

01.04.2017 21:04 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Пора интереснейших отборочных игр к ЧМ и товарищеских матчей позади – клубный футбол возвращается!

Уже сегодня были сыграны десятки игр в топ-чемпионатах Европы: «Ливерпуль» обыграл «Эвертон», «Челси» проиграл «Кристал Пэласу», «Шальке» сыграл вничью с «Боруссией Д».

Посмотреть все результаты, а также видеообзоры сегодняшних матчей и расписание игр воскресенья вы можете в обновленном приложении Scores & Video.

УСТАНОВИТЬ SCORES & VIDEO НА ANDROID

УСТАНОВИТЬ SCORES & VIDEO НА iPHONE/iPAD


 Приложение Scores & Video – это:

– Обновленный матч-центр с функцией просмотра видео голов и опасных моментов.

– Удобный календарь с перечнем всех матчей и разделением по странам и турнирам.

– Самая полная статистика всех турниров мира.

– Возможность добавлять интересующие вас команды, турниры и матчи в «Избранное».

Кто забил самый красивый гол сегодняшнего дня? Видео голов всех матчей и чемпионатов – в приложении Scores & Video

– Оперативные push-уведомления о всех событиях матча.

– Прогнозы на исход каждого матча.

– Текстовые трансляции и онлайн-статистика.

– Итоговое голосование за «лучшего» и «худшего» игрока.

– Широкие возможности для общения с другими болельщиками.

УСТАНОВИТЬ SCORES & VIDEO НА ANDROID

УСТАНОВИТЬ SCORES & VIDEO НА iPHONE/iPAD

 
 
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Пора интереснейших отборочных игр к ЧМ и товарищеских матчей позади – клубный футбол возвращается! Уже сегодня были сыграны десятки игр в топ-чемпионатах Европы:...

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