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Никита Букаткин: «Мы можем еще одержать 29 побед, и все тогда забудут про эти ничьи»

01.04.2017 22:46 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Полузащитник брестского «Динамо» Никита Букаткин после ничьей с «Минском» (2:2) в матче 1 тура чемпионата Беларуси посетовал на частый переход на разные покрытия поля.

«Беспокоит лишь частый переход с натурального на искусственное поле. Все это чревато последствиями. Вот вам пример: во время матча Макс Витус неудачно приземлился и повредил связки. Говорят, пропустит две недели. Ну а так матч сегодня получился неплохой. Первый тайм, правда, вышел немного вялый – «бум-бам». А во второй половине обе команды разбежались и показали достойную игру. Подтверждением всего этого стали четыре гола.

Расстраивает, что команда не побеждает? В розыгрыше Кубка Беларуси мы хоть и сыграли дважды вничью, но вышли в полуфинал. Это главное. С «Минском» вот тоже поделили очки, однако не вижу в этом ничего страшного. Чемпионат только стартовал. Мы можем еще одержать 29 побед, и все тогда забудут про эти ничьи. Конечно, хотелось победить, но не нужно забывать про соперника. Мы играли против хорошей команды, ребята которой входят в сборные Беларуси разных возрастов. Так что все нормально. Я не переживаю», – сказал Букаткин.

 
 
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Полузащитник брестского «Динамо» Никита Букаткин после ничьей с «Минском» (2:2) в матче 1 тура чемпионата Беларуси посетовал на частый переход на разные покрытия...

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