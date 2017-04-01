НБА. 33 очка Батлера помогли «Чикаго» победить «Атланту», «Клипперс» обыграли «Лейкерс» и другие результаты
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Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА прошли пять матчей. «Клипперс» были сильнее «Лейкерс» (115:104). «Чикаго» благодаря 33 очкам Джимми Батлера одержал победу над шестой командой Востока «Атлантой» (106:104).
НБА
Регулярный чемпионат
Дата проведения
1 апреля, 22.30,
«Staples Center»
Клипперс
(36 + 8 подборов),
Гриффин (29 + 12 передач + 6 потерь),
Пол (19),
Редик (11 + 12 подборов),
Джордан (7) Мба а Муте старт;
(7),
Кроуфорд (4),
Басс (2),
Фелтон (0),
Андерсон (0). Спейтс
Лейкерс
(18),
Ингрэм (14),
Рэндл (8),
Нэнс (7),
Кларксон (2 + 6 передач) Расселл старт;
(19),
Нваба (16 + 9 подборов),
Робинсон (8),
Блэк (6),
Эннис (6). Брюэр
Дата проведения
2 апреля, 00.00,
«United Center»
Чикаго
(33 + 8 передач),
Батлер (25 + 11 подборов + 6 передач + 7 потерь),
Рондо (10),
Ципзер (8 + 9 подборов),
Миротич (8) Лопес старт;
(13),
Валентайн (5),
Картер-Уильямс (4),
Ловернь (0). Портис
Атланта
(29 + 7 подборов + 6 передач),
Шредер (20),
Хардуэй (13),
Ильясова (13 + 12 подборов),
Ховард (9) Принс старт;
(9),
Мускала (6),
Бэйзмор (5),
Кальдерон (0),
Данливи (0). Хамфрис
Дата проведения
2 апреля, 01.00,
«Barclays Center»
Бруклин
(30 + 7 подборов),
Лопес (9),
ЛеВерт (8 + 8 передач),
Лин (2),
Холлис-Джефферсон (0) Фой старт;
(23 + 8 подборов),
Букер (15),
Килпатрик (13),
Хэмилтон (8),
Гудвин (7),
Динуидди (6). Уайтхэд
Орландо
(27 + 11 подборов),
Вучевич (22 + 15 подборов),
Гордон (20 + 11 подборов + 11 передач),
Пэйтон (20),
Фурнье (6) Росс старт;
(11),
Микс (5),
Огастин (0),
Хезонья (0). Бийомбо
Дата проведения
2 апреля, 03.00,
«Target Center»
Миннесота
(32),
Уиггинс (26 + 11 подборов + 5 потерь),
Таунс (11 + 13 передач),
Рубио (11),
Раш (11 + 8 подборов) Дженг старт;
(6),
Джонс (6),
Мухаммад (6),
Пэйн (4),
Данн (4). Каспи
Сакраменто
(22),
Хилд (15 + 10 подборов),
Коули-Стайн (7 + 7 передач),
Коллисон (7 + 5 потерь),
Маклемор (6) Лабиссьер старт;
(21 + 11 передач),
Лоусон (17),
Гэллоуэй (16),
Аффлало (8),
Толливер (4). Папаяннис
Дата проведения
2 апреля, 05.00,
«Moda Center»
Портленд
(31 + 7 передач),
Лиллард (29 + 7 передач),
Макколлум (13),
Харклесс (12 + 13 подборов),
Вонле (7) Ленард старт;
(18),
Тернер (12),
Амину (6),
Крэбб (2),
Коннотон (0),
Напьер (0). Лэйман
Финикс
(31 + 7 передач + 7 потерь),
Букер (25),
Уоррен (19 + 13 подборов),
Крисс (12 + 7 подборов),
Лень (11) Юлис старт;
(9),
Уильямс (6),
Дадли (4),
Джонс (0). Прайс
Таблица НБА
Статистика НБА
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Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА прошли пять матчей.
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