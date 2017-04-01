﻿ НБА. 33 очка Батлера помогли «Чикаго» победить «Атланту», «Клипперс» обыграли «Лейкерс» и другие результаты. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

НБА. 33 очка Батлера помогли «Чикаго» победить «Атланту», «Клипперс» обыграли «Лейкерс» и другие результаты

02.04.2017 08:12 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА прошли пять матчей. «Клипперс» были сильнее «Лейкерс» (115:104). «Чикаго» благодаря 33 очкам Джимми Батлера одержал победу над шестой командой Востока «Атлантой» (106:104).

НБА

Регулярный чемпионат

Клипперс – Лейкерс 115:104 (28:22, 27:28, 38:22, 22:32)
Дата проведения
1 апреля, 22.30, «Staples Center»
Онлайн матча Статистика
Клипперс
Гриффин (36 + 8 подборов), Пол (29 + 12 передач + 6 потерь), Редик (19), Джордан (11 + 12 подборов), Мба а Муте (7)  старт; Кроуфорд (7), Басс (4), Фелтон (2), Андерсон (0), Спейтс (0).
Лейкерс
Ингрэм (18), Рэндл (14), Нэнс (8), Кларксон (7), Расселл (2 + 6 передач)  старт; Нваба (19), Робинсон (16 + 9 подборов), Блэк (8), Эннис (6), Брюэр (6).

Чикаго – Атланта 106:104 (23:21, 29:25, 27:38, 27:20)
Дата проведения
2 апреля, 00.00, «United Center»
Онлайн матча Статистика
Чикаго
Батлер (33 + 8 передач), Рондо (25 + 11 подборов + 6 передач + 7 потерь), Ципзер (10), Миротич (8 + 9 подборов), Лопес (8)  старт; Валентайн (13), Картер-Уильямс (5), Ловернь (4), Портис (0).
Атланта
Шредер (29 + 7 подборов + 6 передач), Хардуэй (20), Ильясова (13), Ховард (13 + 12 подборов), Принс (9)  старт; Мускала (9), Бэйзмор (6), Кальдерон (5), Данливи (0), Хамфрис (0).

Бруклин – Орландо 121:111 (33:33, 27:20, 29:36, 32:22)
Дата проведения
2 апреля, 01.00, «Barclays Center»
Онлайн матча Статистика
Бруклин
Лопес (30 + 7 подборов), ЛеВерт (9), Лин (8 + 8 передач), Холлис-Джефферсон (2), Фой (0)  старт; Букер (23 + 8 подборов), Килпатрик (15), Хэмилтон (13), Гудвин (8), Динуидди (7), Уайтхэд (6).
Орландо
Вучевич (27 + 11 подборов), Гордон (22 + 15 подборов), Пэйтон (20 + 11 подборов + 11 передач), Фурнье (20), Росс (6)  старт; Микс (11), Огастин (5), Хезонья (0), Бийомбо (0).

Миннесота – Сакраменто 117:123 (31:18, 28:37, 26:36, 32:32)
Дата проведения
2 апреля, 03.00, «Target Center»
Онлайн матча Статистика
Миннесота
Уиггинс (32), Таунс (26 + 11 подборов + 5 потерь), Рубио (11 + 13 передач), Раш (11), Дженг (11 + 8 подборов)  старт; Джонс (6), Мухаммад (6), Пэйн (6), Данн (4), Каспи (4).
Сакраменто
Хилд (22), Коули-Стайн (15 + 10 подборов), Коллисон (7 + 7 передач), Маклемор (7 + 5 потерь), Лабиссьер (6)  старт; Лоусон (21 + 11 передач), Гэллоуэй (17), Аффлало (16), Толливер (8), Папаяннис (4).

Портленд – Финикс 130:117 (37:21, 26:32, 34:34, 33:30)
Дата проведения
2 апреля, 05.00, «Moda Center»
Онлайн матча Статистика
Портленд
Лиллард (31 + 7 передач), Макколлум (29 + 7 передач), Харклесс (13), Вонле (12 + 13 подборов), Ленард (7)  старт; Тернер (18), Амину (12), Крэбб (6), Коннотон (2), Напьер (0), Лэйман (0).
Финикс
Букер (31 + 7 передач + 7 потерь), Уоррен (25), Крисс (19 + 13 подборов), Лень (12 + 7 подборов), Юлис (11)  старт; Уильямс (9), Дадли (6), Джонс (4), Прайс (0).

 

Таблица НБА

Статистика НБА

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
«ПСЖ» разгромил «Монако» и выиграл Кубок французской лиги
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика