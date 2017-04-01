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Чемпионат Украины. 23-й тур. «Карпаты» против «Стали» и другие матчи
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Чемпионат Украины
23-й тур
- Дата проведения
-
1 апреля, 14.00, «Днепр-Арена»
- Гол:
-
1:0 –
32 Нагиев.
Днепр –
Лунин, Адамюк, Сваток, Лопыренок, Полевой, Ротань, Нагиев, Когут (Кочергин, 69), Влад, Лунев (Чеберко, 73), Довбик (Кожушко, 74).
Звезда –
Паст, Полегенько, Фатеев, Перейра, Экиса, Бацула, Драченко, Лупашко, Попов (Збунь, 70), Загальский (Чичиков, 46), Ситало (Эсеола, 54).
- Предупреждения:
-
Попов
(17), Бацула
(43), Драченко
(59), Влад
(86), Фатеев
(87).
- Удаление:
-
Кожушко
(80).
- Дата проведения
-
1 апреля, 17.00, «Черноморец»
Черноморец Одесса –
Каневцев, Люлька, Хочолава, Аблитаров, Азацкий (Жорже Элиас, 67), Каплиенко, Андриевский, Коркишко, Смирнов (Ковалец, 7), Кабаев (Данченко, 63), Хобленко.
Олимпик –
Махарадзе, Олейник, Гришко, Иллой-Айет, Немчанинов, Богданов, Цимбалюк, Шестаков, Моха (Федорив, 79), Гошкодеря (Брикнер, 41), Матяж (Гринь, 69).
- Предупреждения:
-
Люлька
(19), Немчанинов
(68).
- Дата проведения
-
2 апреля, 14.00, «Ника»
- Дата проведения
-
1 апреля, 17.00, «Ворскла им. А. Бутовского»
- Голы:
-
1:0 –
34 Шарпар,
2:0 –
62 Хлебас.
Ворскла –
Сарнавский, Сапай, Чижов, Чеснаков, Ребенок, Кравченко, Ткачук (Кунев, 79), Одарюк (Сакив, 88), Мякушко, Шарпар, Хлебас (Загорулько, 85).
Волынь –
Кичак, Тетеренко, Никитюк, Горопевшек, Шаповал, Логинов, Герасимюк, Романюк (Задерецкий, 78), Мемешев (Дудик, 46), Диденко (Ляшенко, 59), Петров.
- Предупреждения:
-
Горопевшек
(9), Ребенок
(18), Чижов
(27), Шарпар
(45), Никитюк
(90).
Таблица УПЛ
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Чемпионат Украины 23-й тур Таблица УПЛ.
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