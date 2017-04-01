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Чемпионат Украины. 23-й тур. «Карпаты» против «Стали» и другие матчи

02.04.2017 08:50 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Чемпионат Украины

23-й тур

Карпаты – Сталь
Дата проведения
2 апреля, 14.00, «Арена Львов»
превью матча текстовый онлайн статистика
Заря – Шахтер Донецк
Дата проведения
2 апреля, 19.30, «Славутич-Арена»
превью матча текстовый онлайн статистика
Днепр – Звезда 1:0 (1:0, 0:0)
Дата проведения
1 апреля, 14.00, «Днепр-Арена»
превью матча текстовый онлайн статистика
Гол:
1:0 – 32 Нагиев.
ДнепрЛунин, Адамюк, Сваток, Лопыренок, Полевой, Ротань, Нагиев, Когут (Кочергин, 69), Влад, Лунев (Чеберко, 73), Довбик (Кожушко, 74).
ЗвездаПаст, Полегенько, Фатеев, Перейра, Экиса, Бацула, Драченко, Лупашко, Попов (Збунь, 70), Загальский (Чичиков, 46), Ситало (Эсеола, 54).
Предупреждения:
Попов (17), Бацула (43), Драченко (59), Влад (86), Фатеев (87).
Удаление:
Кожушко (80).
Черноморец Одесса – Олимпик 0:0 (0:0, 0:0)
Дата проведения
1 апреля, 17.00, «Черноморец»
превью матча текстовый онлайн статистика
Черноморец ОдессаКаневцев, Люлька, Хочолава, Аблитаров, Азацкий (Жорже Элиас, 67), Каплиенко, Андриевский, Коркишко, Смирнов (Ковалец, 7), Кабаев (Данченко, 63), Хобленко.
ОлимпикМахарадзе, Олейник, Гришко, Иллой-Айет, Немчанинов, Богданов, Цимбалюк, Шестаков, Моха (Федорив, 79), Гошкодеря (Брикнер, 41), Матяж (Гринь, 69).
Предупреждения:
Люлька (19), Немчанинов (68).
Александрия – Динамо Киев
Дата проведения
2 апреля, 14.00, «Ника»
превью матча текстовый онлайн статистика
Ворскла – Волынь 2:0 (1:0, 1:0)
Дата проведения
1 апреля, 17.00, «Ворскла им. А. Бутовского»
превью матча онлайн статистика
Голы:
1:0 – 34 Шарпар, 2:0 – 62 Хлебас.
ВорсклаСарнавский, Сапай, Чижов, Чеснаков, Ребенок, Кравченко, Ткачук (Кунев, 79), Одарюк (Сакив, 88), Мякушко, Шарпар, Хлебас (Загорулько, 85).
ВолыньКичак, Тетеренко, Никитюк, Горопевшек, Шаповал, Логинов, Герасимюк, Романюк (Задерецкий, 78), Мемешев (Дудик, 46), Диденко (Ляшенко, 59), Петров.
Предупреждения:
Горопевшек (9), Ребенок (18), Чижов (27), Шарпар (45), Никитюк (90).

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