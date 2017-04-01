|
Единая лига ВТБ. Регулярный чемпионат. «Цмокi» принимают «Парму» и другие матчи
02.04.2017 08:50 — Новости Спорта | Tribuna.com
Единая лига ВТБ
Регулярный чемпионат
Положение команд: ЦСКА – 19-2, Зенит – 18-3, Химки – 16-4, Локомотив-Кубань – 13-5, УНИКС – 13-8, ВЭФ – 11-9, Енисей – 10-10, Астана – 9-11, Нижний Новгород – 7-14, Автодор – 6-13, Калев – 5-16, Цмокi-Мiнск – 4-16, Парма – 0-20.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Единая лига ВТБ Регулярный чемпионат Положение команд: ЦСКА – 19-2, Зенит – 18-3, Химки – 16-4, Локомотив-Кубань – 13-5, УНИКС – 13-8, ВЭФ – 11-9, Енисей – 10-10, Астана – 9-11,...
|
Архив (Новости Спорта)
Комментарии