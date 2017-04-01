﻿ Единая лига ВТБ. Регулярный чемпионат. «Цмокi» принимают «Парму» и другие матчи. 21.by
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Единая лига ВТБ. Регулярный чемпионат. «Цмокi» принимают «Парму» и другие матчи

02.04.2017 08:50 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

Цмоки-Минск – Парма
Дата проведения
2 апреля, 15.00, «Falcon Club»
Онлайн матча
Енисей – Астана
Дата проведения
2 апреля, 12.10, «Арена-Север»
Онлайн матча
Нижний Новгород – БК Химки
Дата проведения
2 апреля, 16.00, «Нагорный дворец спорта профсоюзов»
Онлайн матча

Положение команд: ЦСКА – 19-2, Зенит – 18-3, Химки – 16-4, Локомотив-Кубань – 13-5, УНИКС – 13-8, ВЭФ – 11-9, Енисей – 10-10, Астана – 9-11, Нижний Новгород – 7-14, Автодор – 6-13, Калев – 5-16, Цмокi-Мiнск – 4-16, Парма – 0-20.

 

 
Теги: Минск
 
 
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Единая лига ВТБ Регулярный чемпионат Положение команд: ЦСКА – 19-2, Зенит – 18-3, Химки – 16-4, Локомотив-Кубань – 13-5, УНИКС – 13-8, ВЭФ – 11-9, Енисей – 10-10, Астана – 9-11,...

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