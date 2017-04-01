Директор компании «Свой футбол» Владимир Бережков в интервью корреспонденту «Прессбола» Владимиру Пирогу ответил на вопрос о причине ухода из БФФ.

- Назовите причину вашего ухода из БФФ.

– Их несколько. Уход планировался еще в декабре, когда мы с Сергеем Николаевичем Румасом обсудили условия создания компании, бизнес-проекта, который будет заниматься телетрансляциями. Решили, что выйду из штата БФФ, когда конференция примет решение о создании телеканала и будет зарегистрировано предприятие, которое сможет вести хозяйственную деятельность.

- Но это следствие, а я спросил про причину.

– Как точно заметил недавно в материале «Прессбола» Сергей Юрьевич Новиков, у меня есть право хранить молчание.

- И все же причина?

– Всей правды сказать не могу, ну не имею морального права. А плясать вокруг полуправды... Впрочем, честно и понятийно обозначил одну из весомых причин в заявлении об уходе, поданном в декабре, на следующий день после закрытия сезона. Я не справился с задачей повысить посещаемость матчей чемпионата. Убежден, что мерилом любой работы может служить только результат. Декларировал, взялся, не справился — уходи.

Еще одна причина — нужно давать дорогу молодым. Все позитивное, что было за время моей работы в БФФ, достигнуто благодаря командным действиям. В департаменте маркетинга немало профессионалов, все хорошие, перспективные ребята, они должны продвигаться по службе, иметь ротацию, проявлять инициативу. Со всеми остались хорошие отношения. Всех благодарю за совместный труд.

Кроме того, понятно, что заниматься таким телевизионным проектом на аутсорсинге — это любительство, ущербное совместительство. Не получится ни там, ни там. Поэтому я благодарен председателю БФФ и другим учредителям «Своего футбола» в лице Всеволода Майорова и Александра Корниенко за доверие и поддержку, – сказал Бережков.