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Минское «Динамо» впервые с 2003 года начало сезон с крупной победы
02.04.2017 09:50 — Новости Спорта | Tribuna.com
В матче первого тура чемпионата Беларуси минское «Динамо» разгромило «Днепр» (3:0).
Отметим, что минчане впервые с 2003 года начало сезон с крупной победы. Тогда минчане разгромили «Молодечно» (4:0).
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В матче первого тура чемпионата Беларуси минское «Динамо» разгромило «Днепр» (3:0).
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