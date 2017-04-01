Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан ответил на вопрос о своей возможной работе в «Барселоне».

«Могу ли я в будущем возглавить «Барселону»? Нет (резко). Вот вам заголовок на завтра.

Возвращение Рауля в «Реал»? Это его дом. Это знаковый игрок в истории клуба, и я рад тому, что он может вернуться (на должность советника президента клуба – прим.)», – сказал Зидан.