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Зинедин Зидан: «Могу ли я в будущем возглавить «Барселону»? Нет. Вот вам заголовок»
02.04.2017 10:24 — Новости Спорта | Tribuna.com
Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан ответил на вопрос о своей возможной работе в «Барселоне».
«Могу ли я в будущем возглавить «Барселону»? Нет (резко). Вот вам заголовок на завтра.
Возвращение Рауля в «Реал»? Это его дом. Это знаковый игрок в истории клуба, и я рад тому, что он может вернуться (на должность советника президента клуба – прим.)», – сказал Зидан.
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Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан ответил на вопрос о своей возможной работе в «Барселоне».
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