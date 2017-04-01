﻿ Зинедин Зидан: «Могу ли я в будущем возглавить «Барселону»? Нет. Вот вам заголовок». 21.by
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Зинедин Зидан: «Могу ли я в будущем возглавить «Барселону»? Нет. Вот вам заголовок»

02.04.2017 10:24 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан ответил на вопрос о своей возможной работе в «Барселоне». 

«Могу ли я в будущем возглавить «Барселону»? Нет (резко). Вот вам заголовок на завтра.

Возвращение Рауля в «Реал»? Это его дом. Это знаковый игрок в истории клуба, и я рад тому, что он может вернуться (на должность советника президента клуба – прим.)», – сказал Зидан. 

 

 
 
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Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан ответил на вопрос о своей возможной работе в «Барселоне».

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