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Лига чемпионов. 1/8 финала. Ответный матч. БГК в гостях у «Фленсбурга»

02.04.2017 10:32 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Лига чемпионов

1/8 финала

Фленсбург Германия – БГК имени Мешкова Беларусь

2 апреля, 20.30

Первый матч: 26:25

Прямая трансляция: Беларусь 5.

 
 
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Лига чемпионов 1/8 финала Фленсбург Германия – БГК имени Мешкова Беларусь 2 апреля, 20.30 Первый матч: 26:25 Прямая трансляция: Беларусь 5.

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