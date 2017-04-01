|
Лига чемпионов. 1/8 финала. Ответный матч. БГК в гостях у «Фленсбурга»
02.04.2017 10:32 — Новости Спорта | Tribuna.com
Лига чемпионов
1/8 финала
Фленсбург Германия – БГК имени Мешкова Беларусь
2 апреля, 20.30
Первый матч: 26:25
Прямая трансляция: Беларусь 5.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Лига чемпионов 1/8 финала Фленсбург Германия – БГК имени Мешкова Беларусь 2 апреля, 20.30 Первый матч: 26:25 Прямая трансляция: Беларусь 5.
|
Архив (Новости Спорта)
Комментарии