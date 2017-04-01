Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер может вернуться во Францию.

По информации журналиста Canal+ Оливье Талларона, Венгер в течение последних двух недель ведет переговоры с «ПСЖ».

Парижане готовы предоставить ему неограниченный трансферный бюджет

Ранее Венгер, срок контракта которого с «Арсеналом» истекает по окончании сезона, намекал на то, что останется в лондонском клубе.