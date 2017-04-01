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«ПСЖ» ведет переговоры с Венгером
02.04.2017 11:01 — Новости Спорта | Tribuna.com
Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер может вернуться во Францию.
По информации журналиста Canal+ Оливье Талларона, Венгер в течение последних двух недель ведет переговоры с «ПСЖ».
Парижане готовы предоставить ему неограниченный трансферный бюджет
Ранее Венгер, срок контракта которого с «Арсеналом» истекает по окончании сезона, намекал на то, что останется в лондонском клубе.
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Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер может вернуться во Францию.
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