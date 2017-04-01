﻿ «ПСЖ» ведет переговоры с Венгером. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«ПСЖ» ведет переговоры с Венгером

02.04.2017 11:01 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер может вернуться во Францию.

По информации журналиста Canal+ Оливье Талларона, Венгер в течение последних двух недель ведет переговоры с «ПСЖ».

Парижане готовы предоставить ему неограниченный трансферный бюджет

Ранее Венгер, срок контракта которого с «Арсеналом» истекает по окончании сезона, намекал на то, что останется в лондонском клубе.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер может вернуться во Францию.

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
На стадионе «Городеи» начали установку козырька над трибунами
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика