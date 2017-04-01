﻿ «Минск TV» будет показывать матчи «Крумкачоў» в прямом эфире, МТС останется официальным партнером трансляций матчей клуба. 21.by
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«Минск TV» будет показывать матчи «Крумкачоў» в прямом эфире, МТС останется официальным партнером трансляций матчей клуба

02.04.2017 11:13 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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«Крумкачы» продолжат сотрудничество с оператором МТС. Партнерское соглашение МТС и ФК «Крумкачы» заключено на год, в течение которого мобильный оператор будет обеспечивать мобильный интернет для передачи видеосигнала.

Сообщается, что в этом сезоне для съемок матчей будут использовать от 5 до 8 камер. За съемку матчей отвечает команда SpecMedia.

Также сообщается, что матчи «Крумкачоў» будут транслироваться в прямом эфире телеканала «Минск TV», который входит в пакет кабельного оператора МТИС и в базовые пакеты интерактивного телевидения ZALA. Болельщик сможет выбирать между трансляцией в интернете и по телевидению.

Напомним, с середины прошлого сезона благодаря партнерству «Крумкачоў» с оператором МТС трансляции велись в качестве Full HD.

 
Теги: Минск
 
 
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