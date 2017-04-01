«Крумкачы» продолжат сотрудничество с оператором МТС. Партнерское соглашение МТС и ФК «Крумкачы» заключено на год, в течение которого мобильный оператор будет обеспечивать мобильный интернет для передачи видеосигнала.

Сообщается, что в этом сезоне для съемок матчей будут использовать от 5 до 8 камер. За съемку матчей отвечает команда SpecMedia.

Также сообщается, что матчи «Крумкачоў» будут транслироваться в прямом эфире телеканала «Минск TV», который входит в пакет кабельного оператора МТИС и в базовые пакеты интерактивного телевидения ZALA. Болельщик сможет выбирать между трансляцией в интернете и по телевидению.

Напомним, с середины прошлого сезона благодаря партнерству «Крумкачоў» с оператором МТС трансляции велись в качестве Full HD.