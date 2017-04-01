Директор компании «Свой футбол» Владимир Бережков в интервью корреспонденту «Прессбола» Владимиру Пирогу рассказал про планы развития нового канала.

- В какой стадии ваш новый проект?

– Сейчас мяч на стороне Министерства информации, мы активно взаимодействуем с различными директивными органами с целью получения регистрации и лицензии СМИ. Вопрос этот крайне непростой.

- Как будете жить, когда закончатся кредитные ресурсы?

– Основным источником доходов футбольных клубов, лиг и ассоциаций во всем мире является телевизионная деятельность — продажа прав на трансляции, телепроизводство, реклама и партнерство на той же основе. Европейские футбольные клубы не только окупают высокие расходы, но еще и неплохо зарабатывают. Во многих западных клубах важную статью доходов от 20 до 50 процентов получают от телевизионных трансляций («Манчестер Юнайтед», «Челси», «Реал» даже имеют собственные телеканалы). Продажа прав на телевизионные трансляции стала ключевым источником дохода футбольных клубов за последние десятилетия. Конвергенция телекоммуникаций и трансляций изменила медиа-ландшафт, повысив конкуренцию и распределив зрителей по телеканалам. По данным отдела KPMG Football Benchmark стоимость прав на трансляции чемпионатов стран «Большой пятерки» следующая: английской премьер-лиги — 2359 млн. евро за сезон; испанской Ла Лиги — 983 млн. евро за сезон; итальянской серии «А» — 945 млн. евро за сезон; немецкой бундеслиги — 628 млн. евро за сезон; французской Лиги 1 — 727 млн. евро за сезон.

Будет развиваться белорусский футбол, и канал не обидят. Скажем так, еще до старта вещания у нас уже наметился серьезный партнер показа.

И еще раз хочу успокоить скептиков: девиз «не вместо, а вместе» касается всей философии канала. Мы не станем замещать рейтинговый контент, например, бундеслигу или серию «А» белорусским чемпионатом. Найдем способы уместного доброго соседства, – сказал Бережков.