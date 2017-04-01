В дивизионе «А» Кубка Монте Кларка состоялся первый матч. Фавориты минские «Зубры» дома принимали «Титанов» из Тарту и одержали итоговую победу со счетом 33:12.

Кубок Монте Кларка

Дивизион А

Зубры Минск – Титаны Эстония 33:12

Следующую игру «Зубры» проведут через три недели в Витебске против «Рысей». «Титаны» в те же дни примут дома вильнюсских «Железных Волков».