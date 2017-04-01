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Кубок Монте Кларка. «Зубры» обыграли «Титанов»

02.04.2017 12:40 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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В дивизионе «А» Кубка Монте Кларка состоялся первый матч. Фавориты минские «Зубры» дома принимали «Титанов» из Тарту и одержали итоговую победу со счетом 33:12.

Кубок Монте Кларка

Дивизион А

Зубры Минск – Титаны Эстония 33:12

Следующую игру «Зубры» проведут через три недели в Витебске против «Рысей». «Титаны» в те же дни примут дома вильнюсских «Железных Волков».

 

 
Теги: Витебск, Минск
 
 
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В дивизионе «А» Кубка Монте Кларка состоялся первый матч.

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