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Кубок Монте Кларка. «Зубры» обыграли «Титанов»
02.04.2017 12:40 — Новости Спорта | Tribuna.com
В дивизионе «А» Кубка Монте Кларка состоялся первый матч. Фавориты минские «Зубры» дома принимали «Титанов» из Тарту и одержали итоговую победу со счетом 33:12.
Кубок Монте Кларка
Дивизион А
Зубры Минск – Титаны Эстония 33:12
Следующую игру «Зубры» проведут через три недели в Витебске против «Рысей». «Титаны» в те же дни примут дома вильнюсских «Железных Волков».
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В дивизионе «А» Кубка Монте Кларка состоялся первый матч.
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