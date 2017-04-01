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Майами (АТР). Финал. Федерер сыграет с Надалем
02.04.2017 13:05 — Новости Спорта | Tribuna.com
В финале «Мастерса» в Майами Роджер Федерер в третий раз в сезоне сыграет с Рафаэлем Надалем.
Miami Open presented by Itaú
Майами, США
22 марта – 2 апреля 2017
ATP World Tour Masters 1000
Призовой фонд – 6 993 450 долларов
Открытые корты, хард
Финал
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В финале «Мастерса» в Майами Роджер Федерер в третий раз в сезоне сыграет с Рафаэлем Надалем.
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