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Майами (АТР). Финал. Федерер сыграет с Надалем

02.04.2017 13:05 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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В финале «Мастерса» в Майами Роджер Федерер в третий раз в сезоне сыграет с Рафаэлем Надалем.

Miami Open presented by Itaú

Майами, США

22 марта – 2 апреля 2017

ATP World Tour Masters 1000

Призовой фонд – 6 993 450 долларов

Открытые корты, хард

Финал

Роджер Федерер (Швейцария)  Рафаэль Надаль (Испания)
Дата проведения
2 апреля, 18.00
Онлайн матча
 
 
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В финале «Мастерса» в Майами Роджер Федерер в третий раз в сезоне сыграет с Рафаэлем Надалем.

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