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Мало драйва от футбола? Теперь в Kixx можно играть на реальные деньги

02.04.2017 15:11 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Всем привет! Мы продолжаем развивать ежедневный футбольный фэнтези Kixx: теперь в специальных лигах можно играть и на реальные деньги!

Пополните счет в своем игровом профиле и соберите команду на матчи Лиги Чемпионов, АПЛ, Серии А, Ла Лиги и других футбольных турниров. Мы постараемся обеспечить широкий выбор турниров и форматов, заходите каждый день.

Если вы еще не играли в Kixx, то самое время сделать это сейчас. В апреле нас ждут классные матчи, и это отличный момент, чтобы проверить свою футбольную интуицию и начать соревноваться со своими друзьями и другими болельщиками.

Что такое Kixx?

Мало драйва от футбола? Теперь в Kixx можно играть на реальные деньги

Вы собираете команды из действующих футболистов и соревнуетесь с другими участниками на основе реальных игровых событий матчей. Kixx быстрее и динамичнее других фэнтези: мы проводим турниры каждый день по отдельным матчам или целым турам различных чемпионатов.

Кроме того, Kixx за разнообразие: поводом для нового турнира может стать любое интересное событие, от матчей чемпионата Беларуси до классического противостояния «Барселоны» и «Реала».

Как начать играть?

Мало драйва от футбола? Теперь в Kixx можно играть на реальные деньги

Выберите понравившийся турнир на главной и нажмите «Играть». В зависимости от формата вам нужно собрать команду из 11, 8 или 5 футболистов. Соберите команду, сохраните ее и зарегистрируйтесь через электронную почту или аккаунт в социальной сети. Так вы сможете участвовать в разных лигах, копить игровой опыт и валюту, следить за своей статистикой и другими игроками.

Мало драйва от футбола? Теперь в Kixx можно играть на реальные деньги

Как здесь выиграть?

В игре существуют турниры для новичков, а также лиги со взносами игровой и настоящей валюты, предназначенные для опытных пользователей.

Побеждает та команда, чьи игроки сделали больше всего результативных действий во время реальных футбольных матчей.

Нет возможности собрать команду на компьютере или ноутбуке? Не беда! Мы также сделали для вас мобильную версию, и вы можете собрать команды и делать необходимые замены прямо на ходу.

Мало драйва от футбола? Теперь в Kixx можно играть на реальные деньги

ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ!

 
Теги: Курсы валют
 
 
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Всем привет! Мы продолжаем развивать ежедневный футбольный фэнтези Kixx: теперь в специальных лигах можно играть и на реальные деньги! Пополните счет в своем игровом...

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