﻿ Кириленко переходит в брестское «Динамо». 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Кириленко переходит в брестское «Динамо»

02.04.2017 15:28 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Как сообщалось ранее, нападающий «Минска» Кирилл Кириленко может перейти в брестское «Динамо».

Сегодня 16-летний футболист в своем инстаграме поблагодарил столичный клуб.

«Спасибо, ФК «Минск» за 10 лет воспитания», – сообщил Кириленко.

Напомним, Кириленко является одним из самых перспективных молодых белорусских игроков.

«Он отдаленно напоминает Месси». 16-летний белорус, которым заинтересовался «РБ Лейпциг»

Скаут «Арсенала» Кучеров: «У Кириленко есть все шансы стать крайним форвардом высокого уровня»

Кирилл Кириленко: «Знаю, что немецкие команды испытывают ко мне интерес, но предметно об этом говорить до 18 лет сложно»

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Как сообщалось ранее, нападающий «Минска» Кирилл Кириленко может перейти в брестское «Динамо».

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
Мало драйва от футбола? Теперь в Kixx можно играть на реальные деньги
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика