|
Кириленко переходит в брестское «Динамо»
02.04.2017 15:28 — Новости Спорта | Tribuna.com
Как
Сегодня 16-летний футболист в своем инстаграме поблагодарил столичный клуб.
«Спасибо, ФК «Минск» за 10 лет воспитания», – сообщил Кириленко.
Напомним, Кириленко является одним из самых перспективных молодых белорусских игроков.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Как сообщалось ранее, нападающий «Минска» Кирилл Кириленко может перейти в брестское «Динамо».
|
Архив (Новости Спорта)
Комментарии