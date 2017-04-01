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Журналист Expressen: «В плей-офф Бэйлен больше стремился отправиться в отпуск, чем в полуфинал»
02.04.2017 17:38 — Новости Спорта | Tribuna.com
Автор Expressen Санни Линдстрем раскритиковал игру защитника «Векше» и сборной Беларуси Ника Бэйлена в первом раунде плей-офф против «Мальме», который был проигран со счетом 2-4.
«Бэйлену я благоволил во время регулярного чемпионата, однако во время плей-офф у меня сложилось впечатление, что он больше стремился отправиться в отпуск, чем по-настоящему бороться за выход в полуфинал. Я знаю, что следует следить за такого рода заявлениями, однако именно такое ощущение у меня сложилось», – отметил Линдстрем.
Напомним, что в плей-офф Бэйлен набрал лишь 2 (0+2) очка в 6 играх, при нулевом показателе полезности. Отметим, что «Векше» выиграл «регулярку» чемпионата Швеции.
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Автор Expressen Санни Линдстрем раскритиковал игру защитника «Векше» и сборной Беларуси Ника Бэйлена в первом раунде плей-офф против «Мальме», который был проигран со...
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