Автор Expressen Санни Линдстрем раскритиковал игру защитника «Векше» и сборной Беларуси Ника Бэйлена в первом раунде плей-офф против «Мальме», который был проигран со счетом 2-4.

«Бэйлену я благоволил во время регулярного чемпионата, однако во время плей-офф у меня сложилось впечатление, что он больше стремился отправиться в отпуск, чем по-настоящему бороться за выход в полуфинал. Я знаю, что следует следить за такого рода заявлениями, однако именно такое ощущение у меня сложилось», – отметил Линдстрем.

Напомним, что в плей-офф Бэйлен набрал лишь 2 (0+2) очка в 6 играх, при нулевом показателе полезности. Отметим, что «Векше» выиграл «регулярку» чемпионата Швеции.