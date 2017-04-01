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Смотрите прямую видеотрансляцию матча «Реал» – «Алавес» бесплатно в приложении
02.04.2017 17:14 — Новости Спорта | Tribuna.com
Сегодняшний матч чемпионата Испании между «Реалом» и «Алавесом», который начнется в 17:15 по белорусскому времени, вы сможете посмотреть онлайн прямо в своих смартфонах абсолютно бесплатно благодаря приложениям от Tribuna.com.
Просто установите приложение «Реал Мадрид+» или «Ла Лига», устройтесь поудобнее и болейте за своих.
Установить на Android
Установить на iPhone/iPad
От вас не потребуется регистрация. Трансляция матча начнется в приложении за 10 минут до стартового свистка. Приятного просмотра!
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Сегодняшний матч чемпионата Испании между «Реалом» и «Алавесом», который начнется в 17:15 по белорусскому времени, вы сможете посмотреть онлайн прямо в своих...
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