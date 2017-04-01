Сегодняшний матч чемпионата Испании между «Реалом» и «Алавесом», который начнется в 17:15 по белорусскому времени, вы сможете посмотреть онлайн прямо в своих смартфонах абсолютно бесплатно благодаря приложениям от Tribuna.com.

Просто установите приложение «Реал Мадрид+» или «Ла Лига», устройтесь поудобнее и болейте за своих.

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«Ла Лига. Чемпионат Испании»

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«Реал Мадрид+»

«Ла Лига. Чемпионат Испании»





От вас не потребуется регистрация. Трансляция матча начнется в приложении за 10 минут до стартового свистка. Приятного просмотра!

P. S. Болеете за «Барселону»? Сегодняшняя встреча каталонцев против «Гранады» также будет транслироваться в приложении «Ла Лига» .