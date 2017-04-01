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Виталий Жуковский: «На 10-летие клуба хотим пригласить команду из серии А»

02.04.2017 17:08 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Главный тренер «Ислочи» Виталий Жуковский рассказал о том, как клуб готовится к празднованию 10-летия со дня создания клуба.

«На 10-летие клуба планируем празднования в июне или июле. Хотели привезти команду серии А. Сейчас идут переговоры», – сказал Жуковский в эфире программы «Свободный удар» на радио «Минская волна».

 
 
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Главный тренер «Ислочи» Виталий Жуковский рассказал о том, как клуб готовится к празднованию 10-летия со дня создания клуба.

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