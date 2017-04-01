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Сен-Брие (ATP). Финал. Герасимов победил Камке
02.04.2017 18:20 — Новости Спорта | Tribuna.com
Open Harmonie Mutuelle
Сен-Брие, Франция
28 марта – 2 апреля 2017
ATP Challenger Tour
Призовой фонд – 43 000 долларов
Открытые корты, хард
Финал
Егор Герасимов (Беларусь) – Тобиас Камке (Германия) 7:6, 7:6
2 апреля, 16.00
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Open Harmonie Mutuelle Сен-Брие, Франция 28 марта – 2 апреля 2017 ATP Challenger Tour Призовой фонд – 43 000 долларов Открытые корты, хард Финал Егор Герасимов (Беларусь) – Тобиас Камке...
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