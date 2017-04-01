﻿ ​Артем Дзюба: «Многие любят обсуждать, кто там деревья, кто поленья, сидя на диване с пузом. Страна у нас такая». 21.by
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​Артем Дзюба: «Многие любят обсуждать, кто там деревья, кто поленья, сидя на диване с пузом. Страна у нас такая»

02.04.2017 19:20 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Форвард «Зенита» Артем Дзюба ответил на вопросы после игры с «Рубином» (2:0).

– Отличная связка Кокорина с Данни была. Удивились?

– Нет, не удивился. А чему удивляться? Очень квалифицированная команда у нас, хороший Кокорин. Над ним сейчас многие пытаются шутить, но это очень квалифицированный футболист. Кокорин это демонстрирует, играет. У Луческу бы не играл человек, который плохо смотрится со стороны.

Многие у нас любят, сидя на диване с огромным пузом и кривыми ногами, обсуждать, кто там деревья, кто поленья, открывая баночку пива. Это страна у нас такая: все профессионалы, куда ни глянешь – все умеют, но все сидят. Только с дивана через раз встают спотыкаясь.

Классный гол, на классе Данни с Кокориным разыграли. Поэтому 2:0 по такой игре с таким соперником – очень удобный, опасный, но комфортный для нас счет. 

– Какое впечатление от игры сборной России?

– У меня двоякое впечатление, – сказал нападающий.

Сборная России в марте потерпела поражение от команды Кот-д′Ивуара (0:2) и сыграла вничью со сборной Бельгии (3:3).

 
 
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Форвард «Зенита» Артем Дзюба ответил на вопросы после игры с «Рубином» (2:0).

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