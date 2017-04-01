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Чемпионат Испании. «Реал» разгромил «Алавес», «Барселона» против «Гранады» и другие матчи

02.04.2017 19:15 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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В 29-м туре испанской примеры «Малага» примет «Атлетико», «Севилья» – «Спортинг», «Реал» в гостях сыграет с «Алавесом», а «Барселона» – с «Гранадой».

Чемпионат Испании

29-й тур

Эспаньол – Бетис 2:1 (0:0, 2:1)
Дата проведения
31 марта, 21.45, «Корнелья Эль Прат»
превью матча онлайн статистика
Голы:
0:1 – 78, пенальти Рубен Кастро, 1:1 – 87 Хави Фуэго, 2:1 – 90 Рейес.
ЭспаньолЛопес, Лопес (Васкес, 83), Лопес Сильва, Рейес, Кариколь, Пьятти, Хави Фуэго, Санчес, Хурадо (Мелендо, 56), Кайседо (Рейес, 56), Морено.
БетисАдан, Рафа Наварро, Бруно Гонсалес, Пеццелья, Тошка, Дурмиси (Санчес, 71), Брашанац (Мартинес, 89), Пардо, Себальос, Санабрия, Рубен Кастро (Петрос, 80).
Предупреждения:
Хави Фуэго (76), Морено (82), Лопес (82), Петрос (87), Рафа Наварро (89).
Вильярреал – Эйбар 2:3 (1:0, 1:3)
Дата проведения
1 апреля, 14.00, «Эстадио де ла Серамика»
превью матча онлайн статистика
Голы:
1:0 – 18 Сориано, 1:1 – 48, пенальти Леон, 1:2 – 54 Кике, 1:3 – 77 Инуи, 2:3 – 89 Сориано.
ВильярреалФернандес, Марио Гаспар, Бонера, Альваро Гонсалес, Коста, Кастильехо (Адриан, 59), Тригерос (Дос Сантос, 59), Сориано, Сориано, Сольдадо, Бакамбу (Борре, 80).
ЭйбарЙоэль, Капа (Луна, 40), Рамис, Лежен, Арбилья (Гальвес, 64), Леон, Эскаланте, Дани Гарсия, Инуи, Кике (Ривера, 77), Энрик.
Предупреждения:
Бонера (10), Кастильехо (39), Луна (43), Инуи (62), Альваро Гонсалес (66), Кике (68), Сольдадо (90).
Осасуна – Атлетик 1:2 (0:2, 1:0)
Дата проведения
1 апреля, 17.15, «Эль-Садар»
превью матча онлайн статистика
Голы:
0:1 – 12 Адурис, 0:2 – 44 Иньяки Уильямс, 1:2 – 79 Леон.
ОсасунаСиригу, Гарсия, Санхурхо, Гарсия Субирия, Буньюэль (Олавиде, 82), Мерида, Чаушич, Клерк, де ла Куэвас (Беренгер, 71), Риера (Леон, 66), Ривьер.
АтлетикАррисабалага, Де Маркос, Боведа, Лапорт, Баленсиага, Сан Хосе, Беньят (Микель Рико, 79), Иньяки Уильямс, Рауль Гарсия (Итурраспе, 61), Муниаин (Иньиго Лекуэ, 69), Адурис.
Предупреждения:
Риера (22), Муниаин (34), Мерида (36), Санхурхо (60), Клерк (81), Де Маркос (84).
Реал Сосьедад – Леганес 1:1 (0:1, 1:0)
Дата проведения
1 апреля, 19.30, «Аноэта»
превью матча онлайн статистика
Голы:
0:1 – 29 Шимановски, 1:1 – 53 Хуанми.
Реал СосьедадРульи, Одриосола, Навас, Мартинес, Берчиче, Бергара (Гастаньяга, 76), Субельдия (Ойарсабаль, 65), Каналес, Прието, Хуанми, Виллиан Жозе (Баутиста, 78).
ЛеганесЯго Эррерин, Тито, Мантовани, Сиовас, Рико, Перес, Моран, Саму (Лопес, 61), Пирес (Инсуа, 71), Шимановски, Герреро (Буэно, 84).
Предупреждения:
Хуанми (17), Мантовани (25), Пирес (60), Гастаньяга (80), Моран (90).
Малага – Атлетико 0:2 (0:1, 0:1)
Дата проведения
1 апреля, 21.45, «Ла Росаледа»
превью матча онлайн статистика
Голы:
0:1 – 26 Коке, 0:2 – 74 Филипе Луис.
МалагаКамени, Росалес, Льоренте, Эрнандес, Торрес (Рикка, 15), Хуан Карлос, Родригес (Ресио, 60), Камачо, Форнальс, Сандро Рамирес, Кеко (Сантос, 72).
АтлетикоОблак, Хуанфран, Савич, Люка Эрнандес, Филипе Луис (Хименес, 88), Парти (Корреа, 53), Габи, Сауль, Коке, Торрес, Гризманн (Годин, 84).
Предупреждения:
Люка Эрнандес (19), Савич (31), Ресио (76), Хуан Карлос (76).
Севилья – Спортинг Хихон 0:0 (0:0, 0:0)
Дата проведения
2 апреля, 13.00, «Рамон Санчес Писхуан»
превью матча онлайн статистика
СевильяРико, Лангле, Пареха, Мариано, Сарабия, Краневиттер (Йоветич, 60), Нзонзи, Насри, Корреа (Вьетто, 81), Витоло, Бен-Йеддер (Иборра, 60).
Спортинг ХихонКуэльяр, Бабен, Канелья, Кастельяно, Аморебьета (Хуан Родригес, 67), Хави Торрес, Микель Весга, Кармона, Альварес, Бурги (Лопес, 81), Кастро (Траоре, 72).
Предупреждения:
Микель Весга (34), Кастельяно (58), Пареха (59), Аморебьета (61), Насри (75), Хави Торрес (78), Мариано (83).
Реал Мадрид – Алавес 3:0 (1:0, 2:0)
Дата проведения
2 апреля, 17.15, «Сантьяго Бернабеу»
превью матча текстовый онлайн статистика
Голы:
1:0 – 31 Бензема, 2:0 – 85 Иско, 3:0 – 88 Начо.
Реал МадридКасилья, Варан (Карвахаль, 11), Начо, Данило, Пепе, Модрич (Ковачич, 68), Кроос, Иско, Бэйл, Роналду, Бензема (Васкес, 81).
АлавесПачеко, Лагуардиа, Тео, Эли, Феддаль, Мендес (Катаи, 75), Камараса (Сантос, 84), Ману Гарсия, Ибаи Гомес (Ромеро, 69), Токеро, Дейверсон.
Предупреждения:
Эли (17), Ману Гарсия (87).
Гранада – Барселона
Дата проведения
2 апреля, 21.45, «Нуэво Лос Карменес»
превью матча текстовый онлайн статистика
Валенсия – Депортиво
Дата проведения
2 апреля, 19.30, «Месталья»
превью матча онлайн статистика
ВаленсияДиего Алвес, Гайя, Монтойя, Абденнур, Гарай, Орельяна, Солер, Парехо, Перес, Дзадза, Мунир.
ДепортивоЛюкс, Наварро, Сидней, Альбентоса, Хуанфран, Гильерме, Бергантиньос, Хиль, Фажр, Хоселу, Андоне.
Сельта – Лас-Пальмас
Дата проведения
3 апреля, 21.45, «Балайдос»
превью матча онлайн статистика

 

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В 29-м туре испанской примеры «Малага» примет «Атлетико», «Севилья» – «Спортинг», «Реал» в гостях сыграет с «Алавесом», а «Барселона» – с «Гранадой».

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