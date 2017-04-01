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Чемпионат Испании. «Реал» разгромил «Алавес», «Барселона» против «Гранады» и другие матчи
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В 29-м туре испанской примеры «Малага» примет «Атлетико», «Севилья» – «Спортинг», «Реал» в гостях сыграет с «Алавесом», а «Барселона» – с «Гранадой».
Чемпионат Испании
29-й тур
- Дата проведения
-
31 марта, 21.45, «Корнелья Эль Прат»
- Голы:
-
0:1 –
78, пенальти Рубен Кастро,
1:1 –
87 Хави Фуэго,
2:1 –
90 Рейес.
Эспаньол –
Лопес, Лопес (Васкес, 83), Лопес Сильва, Рейес, Кариколь, Пьятти, Хави Фуэго, Санчес, Хурадо (Мелендо, 56), Кайседо (Рейес, 56), Морено.
Бетис –
Адан, Рафа Наварро, Бруно Гонсалес, Пеццелья, Тошка, Дурмиси (Санчес, 71), Брашанац (Мартинес, 89), Пардо, Себальос, Санабрия, Рубен Кастро (Петрос, 80).
- Предупреждения:
-
Хави Фуэго
(76), Морено
(82), Лопес
(82), Петрос
(87), Рафа Наварро
(89).
- Дата проведения
-
1 апреля, 14.00, «Эстадио де ла Серамика»
- Голы:
-
1:0 –
18 Сориано,
1:1 –
48, пенальти Леон,
1:2 –
54 Кике,
1:3 –
77 Инуи,
2:3 –
89 Сориано.
Вильярреал –
Фернандес, Марио Гаспар, Бонера, Альваро Гонсалес, Коста, Кастильехо (Адриан, 59), Тригерос (Дос Сантос, 59), Сориано, Сориано, Сольдадо, Бакамбу (Борре, 80).
Эйбар –
Йоэль, Капа (Луна, 40), Рамис, Лежен, Арбилья (Гальвес, 64), Леон, Эскаланте, Дани Гарсия, Инуи, Кике (Ривера, 77), Энрик.
- Предупреждения:
-
Бонера
(10), Кастильехо
(39), Луна
(43), Инуи
(62), Альваро Гонсалес
(66), Кике
(68), Сольдадо
(90).
- Дата проведения
-
1 апреля, 17.15, «Эль-Садар»
- Голы:
-
0:1 –
12 Адурис,
0:2 –
44 Иньяки Уильямс,
1:2 –
79 Леон.
Осасуна –
Сиригу, Гарсия, Санхурхо, Гарсия Субирия, Буньюэль (Олавиде, 82), Мерида, Чаушич, Клерк, де ла Куэвас (Беренгер, 71), Риера (Леон, 66), Ривьер.
Атлетик –
Аррисабалага, Де Маркос, Боведа, Лапорт, Баленсиага, Сан Хосе, Беньят (Микель Рико, 79), Иньяки Уильямс, Рауль Гарсия (Итурраспе, 61), Муниаин (Иньиго Лекуэ, 69), Адурис.
- Предупреждения:
-
Риера
(22), Муниаин
(34), Мерида
(36), Санхурхо
(60), Клерк
(81), Де Маркос
(84).
- Дата проведения
-
1 апреля, 19.30, «Аноэта»
- Голы:
-
0:1 –
29 Шимановски,
1:1 –
53 Хуанми.
Реал Сосьедад –
Рульи, Одриосола, Навас, Мартинес, Берчиче, Бергара (Гастаньяга, 76), Субельдия (Ойарсабаль, 65), Каналес, Прието, Хуанми, Виллиан Жозе (Баутиста, 78).
Леганес –
Яго Эррерин, Тито, Мантовани, Сиовас, Рико, Перес, Моран, Саму (Лопес, 61), Пирес (Инсуа, 71), Шимановски, Герреро (Буэно, 84).
- Предупреждения:
-
Хуанми
(17), Мантовани
(25), Пирес
(60), Гастаньяга
(80), Моран
(90).
- Дата проведения
-
1 апреля, 21.45, «Ла Росаледа»
- Голы:
-
0:1 –
26 Коке,
0:2 –
74 Филипе Луис.
Малага –
Камени, Росалес, Льоренте, Эрнандес, Торрес (Рикка, 15), Хуан Карлос, Родригес (Ресио, 60), Камачо, Форнальс, Сандро Рамирес, Кеко (Сантос, 72).
Атлетико –
Облак, Хуанфран, Савич, Люка Эрнандес, Филипе Луис (Хименес, 88), Парти (Корреа, 53), Габи, Сауль, Коке, Торрес, Гризманн (Годин, 84).
- Предупреждения:
-
Люка Эрнандес
(19), Савич
(31), Ресио
(76), Хуан Карлос
(76).
- Дата проведения
-
2 апреля, 13.00, «Рамон Санчес Писхуан»
Севилья –
Рико, Лангле, Пареха, Мариано, Сарабия, Краневиттер (Йоветич, 60), Нзонзи, Насри, Корреа (Вьетто, 81), Витоло, Бен-Йеддер (Иборра, 60).
Спортинг Хихон –
Куэльяр, Бабен, Канелья, Кастельяно, Аморебьета (Хуан Родригес, 67), Хави Торрес, Микель Весга, Кармона, Альварес, Бурги (Лопес, 81), Кастро (Траоре, 72).
- Предупреждения:
-
Микель Весга
(34), Кастельяно
(58), Пареха
(59), Аморебьета
(61), Насри
(75), Хави Торрес
(78), Мариано
(83).
- Дата проведения
-
2 апреля, 17.15, «Сантьяго Бернабеу»
- Голы:
-
1:0 –
31 Бензема,
2:0 –
85 Иско,
3:0 –
88 Начо.
Реал Мадрид –
Касилья, Варан (Карвахаль, 11), Начо, Данило, Пепе, Модрич (Ковачич, 68), Кроос, Иско, Бэйл, Роналду, Бензема (Васкес, 81).
Алавес –
Пачеко, Лагуардиа, Тео, Эли, Феддаль, Мендес (Катаи, 75), Камараса (Сантос, 84), Ману Гарсия, Ибаи Гомес (Ромеро, 69), Токеро, Дейверсон.
- Предупреждения:
-
Эли
(17), Ману Гарсия
(87).
- Дата проведения
-
2 апреля, 19.30, «Месталья»
Валенсия –
Диего Алвес, Гайя, Монтойя, Абденнур, Гарай, Орельяна, Солер, Парехо, Перес, Дзадза, Мунир.
Депортиво –
Люкс, Наварро, Сидней, Альбентоса, Хуанфран, Гильерме, Бергантиньос, Хиль, Фажр, Хоселу, Андоне.
Таблица примеры
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В 29-м туре испанской примеры «Малага» примет «Атлетико», «Севилья» – «Спортинг», «Реал» в гостях сыграет с «Алавесом», а «Барселона» – с «Гранадой».
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