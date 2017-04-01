﻿ 13-летнему хоккеисту из команды «Лидские львы» требуется дорогостоящая операция, ведется сбор средств. 21.by
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13-летнему хоккеисту из команды «Лидские львы» требуется дорогостоящая операция, ведется сбор средств

02.04.2017 20:31 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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У 13-летнего игрока хоккейной команды «Лидские львы» Вадима Ошмяна тяжелое злокачественное заболевание – саркома Юинга бедренной кости с метастазами.

«Парень нуждается в неотложной операции и дорогостоящем лечении за рубежом.

Вадим начал проходить первый блок сильнейшей химиотерапии в Республиканском научно-практическом центре детской онкологии, гематологии и иммунологии  в Боровлянах. Однако надежды на благоприятный исход лечения родные и близкие мальчика возлагают на немецкую клинику, поэтому они обращаются ко всем неравнодушным людям за помощью в сборе средств.

– Огромное спасибо всем! Мы держимся и верим! Без такой поддержки мы бы и морально не справились. Спасибо что вы все есть! – передают слова благодарности родные Вадима всем, кто принимает участие в его судьбе.

Группа помощи Вадиму + подтверждающие документы >>>

Благотворительные счета открыты в филиале 413/07 «АСБ Беларусбанк» — г. Лида ул. Советская, 17. УНП 500191715, МФО 152101696:

белорусские рубли — транзитный счёт 3819382104109 на благотворительный счёт 000096 в отделении 413/07, бессрочный

доллары США — транзитный счёт 3819382105717 на благотворительный счёт 000099 в отделении 413/07, бессрочный

российские рубли — транзитный счёт 3819382105717 на благотворительный счёт 000034 в отделении 413/07, бессрочный

евро — транзитный счёт 3819382105717 на благотворительный счёт 000034 в отделении 413/07, бессрочный

Назначение платежа: Счет открыт в отделении 413/07 на имя Ошмяна Александра Ивановича для сбора средств на операцию и лечение за рубежом сына Ошмяна Вадима Александровича.

Карт-счет ОАО «Беларусбанк»: 9112000156677987 срок действия 10/19, Иван Ошмяна

Есть возможность пополнить баланс МТС: (+37529) 5801742 (в дальнейшем средства будут переведены на благотворительный счет через сервис iPay)

Контакты:

+37529 6189024» – говорится в сообщении на сайте help.blog.tut.by.

 
 
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У 13-летнего игрока хоккейной команды «Лидские львы» Вадима Ошмяна тяжелое злокачественное заболевание – саркома Юинга бедренной кости с метастазами.

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