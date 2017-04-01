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Смотрите видеотрансляцию матча «Гранада» – «Барселона» прямо в приложении! Бесплатно и в отличном качестве
02.04.2017 21:00 — Новости Спорта | Tribuna.com
Бесплатная видеотрансляция матча 29 тура Примеры между «Гранадой» и «Барселоной» будет доступна прямо в вашем мобильном телефоне или планшете.
Просто установите приложение «Барселона+» или «Ла Лига», устройтесь поудобнее и болейте за своих. Трансляция уже началась!
Установить на Android
Установить на iPhone/iPad
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Смотрите видеотрансляцию матча «Гранада» – «Барселона» прямо в приложении! Бесплатно и в отличном качестве
Бесплатная видеотрансляция матча 29 тура Примеры между «Гранадой» и «Барселоной» будет доступна прямо в вашем мобильном телефоне или планшете.
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