Бесплатная видеотрансляция матча 29 тура Примеры между «Гранадой» и «Барселоной» будет доступна прямо в вашем мобильном телефоне или планшете.

Просто установите приложение «Барселона+» или «Ла Лига», устройтесь поудобнее и болейте за своих. Трансляция уже началась!

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«Барселона+»

«Ла Лига. Чемпионат Испании»

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«Барселона+»

«Ла Лига. Чемпионат Испании»





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