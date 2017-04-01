﻿ Смотрите видеотрансляцию матча «Гранада» – «Барселона» прямо в приложении! Бесплатно и в отличном качестве. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Смотрите видеотрансляцию матча «Гранада» – «Барселона» прямо в приложении! Бесплатно и в отличном качестве

02.04.2017 21:00 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Бесплатная видеотрансляция матча 29 тура Примеры между «Гранадой» и «Барселоной» будет доступна прямо в вашем мобильном телефоне или планшете.

Просто установите приложение «Барселона+» или «Ла Лига», устройтесь поудобнее и болейте за своих. Трансляция уже началась!

Установить на Android 

«Барселона+»

«Ла Лига. Чемпионат Испании»

Установить на iPhone/iPad

«Барселона+»

«Ла Лига. Чемпионат Испании»


От вас не потребуется регистрация или отправка СМС. Приятного просмотра!

 
 
Ссылка на источник 39
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Бесплатная видеотрансляция матча 29 тура Примеры между «Гранадой» и «Барселоной» будет доступна прямо в вашем мобильном телефоне или планшете.

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
13-летнему хоккеисту из команды «Лидские львы» требуется дорогостоящая операция, ведется сбор средств
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика