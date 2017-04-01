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Средняя посещаемость 1 тура составила 2774 зрителя, побит рекорд 5-летней давности
02.04.2017 21:46 — Новости Спорта | Tribuna.com
Завершилась программа 1 тура чемпионата Беларуси.
Суммарно 6 матче посетили 22195 зрителей.
Рекорд посещаемости сезона был установлен на матче «Гомель» – БАТЭ. Встречу посетили 7,5 тыс зрителей.
Таким образом, средняя посещаемость матчей 1 тура чемпионата Беларуси равна отметке 2774 зрителя на матче. Это стало новым рекордом средней посещаемости первого тура за последние пять лет – с 2013 года.
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Завершилась программа 1 тура чемпионата Беларуси.
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