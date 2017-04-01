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Чемпионат Италии. «Наполи» против «Ювентуса» и другие матчи

02.04.2017 19:22 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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В 30-м туре итальянской серии А «Рома» принимает «Эмполи», «Милан» отправится в гости к «Пескаре», «Интер» встретится с «Сампдорией», а в центральном матче тура сыграют «Ювентус» и «Наполи».

Чемпионат Италии

30-й тур

Сассуоло – Лацио 1:2 (1:1, 0:1)
Дата проведения
1 апреля, 19.00, «Читта-дель-Триколоре»
превью матча онлайн статистика
Голы:
1:0 – 26, пенальти Берарди, 1:1 – 42 Иммобиле, 1:2 – 83, автогол Консильи.
СассуолоКонсильи, Лирола, Каннаваро, Ачерби, Делль`Орко, Пеллегрини, Аквилани, Миссироли (Данкан, 64), Берарди, Дефрель (Матри, 71), Политано (Рагуза, 84).
ЛациоСтракоша, Габаррон, де Врей, Худт (Лукаку, 58), Раду, Пароло, Биглия, Милинкович-Савич, Фелипе Андерсон (Ломбарди, 79), Иммобиле, Лулич (Кейта, 58).
Предупреждения:
Лулич (5), Стракоша (26), Пеллегрини (32), Худт (33), Кейта (89), Лирола (89).
Рома – Эмполи 2:0 (1:0, 1:0)
Дата проведения
1 апреля, 21.45, «Стадио Олимпико»
превью матча онлайн статистика
Голы:
1:0 – 12 Джеко, 2:0 – 56 Джеко.
РомаШченсны, Манолас, Фасио (Жезус, 85), Рюдигер, Бруно Перес, Паредес, Наингголан, Мариу Руй, Салах, Перотти (Гренье, 62), Джеко (Тотти, 73).
ЭмполиСкорупски, Лорини, Весели, Барба (Чосич, 77), Паскуаль, Крунич, Бюхель, Кроче, Эль-Каддури (Маккароне, 73), Марилунго (Тельо, 58), Тьям.
Предупреждение:
Крунич (43).
Торино – Удинезе 2:2 (0:0, 2:2)
Дата проведения
2 апреля, 13.30, «Олимпико ди Торино»
превью матча онлайн статистика
Голы:
0:1 – 49 Янкто, 0:2 – 68 Перица, 1:2 – 70 Моретти, 2:2 – 83 Белотти.
ТориноХарт, Дзаппакоста, Россеттини, Моретти, Молинаро, Аккуа, Лукич (Бойе, 56), Базелли (Лопес, 71), Яго Фальке (Итурбе, 14), Белотти, Ляйич.
УдинезеСкуффет, Видмер, Ларангейра, Анджелла, Самир, Агеманг-Баду, Кумс (Аднан, 77), Янкто, де Пауль (Эрто, 61), Сапата, Перица (Ридер Матос, 85).
Предупреждения:
Россеттини (5), Кумс (9), Анджелла (54), Янкто (90).
Дженоа – Аталанта 0:5 (0:2, 0:3)
Дата проведения
2 апреля, 16.00, «Луиджи Феррарис»
превью матча онлайн статистика
Голы:
0:1 – 25 Конти, 0:2 – 32, пенальти Гомес, 0:3 – 63 Гомес, 0:4 – 76 Кальдара, 0:5 – 83 Гомес.
ДженоаРубиньо, Муньос, Бурдиссо, Хентилетти (Хильемарк, 46), Иццо, Лазович (Бегетто, 72), Лаксальт, Ригони, Нтчам (Морозини, 56), Симеоне, Пинилья.
АталантаБериша, Толои, Кальдара, Масьелло, Конти (Д'Алессандро, 79), Кессиэ, Фройлер (Грасси, 81), Спинаццола, Куртич, Гомес (Хатебур, 83), Петанья.
Предупреждения:
Ригони (26), Бурдиссо (47), Пинилья (60), Кессиэ (74).
Удаление:
Пинилья (60).
Пескара – Милан 1:1 (1:1, 0:0)
Дата проведения
2 апреля, 16.00, «Адриатико»
превью матча онлайн статистика
Голы:
1:0 – 12, автогол Палетта, 1:1 – 41 Пашалич.
ПескараФьорилло, Дзампано, Кампаньяро, Бово, Бираги, Мемушай (Миличевич, 85), Кулибали, Мунтари (Бруно, 66), Бенали, Баэбек, Капрари (Черри, 76).
МиланДоннарумма, Калабрия, Палетта, Романьоли, Ванджони, Пашалич, Соса (Локателли, 70), Фернандес (Куцка, 76), Окампос, Бакка (Лападула, 58), Деулофеу.
Предупреждения:
Бираги (25), Бово (52), Палетта (58), Кулибали (62), Соса (63), Мемушай (75), Локателли (78), Бруно (85).
Фиорентина – Болонья 1:0 (0:0, 1:0)
Дата проведения
2 апреля, 16.00, «Артемио Франки»
превью матча онлайн статистика
Гол:
1:0 – 51 Эль-Бабакар.
ФиорентинаТэтэрушану, Томович, Санчес, Астори, Тельо (Кьеза, 84), Бадель, Кристофоро, Милич, Иличич (Сапонара, 70), Валеро, Калинич (Эль-Бабакар, 46).
БолоньяМиранте, Гастальделло, Майетта, Торосидис (Ди Франческо, 77), Мбайе, Донса, Вивиани (Джемаили, 54), Таидер (Надь, 54), Крейчи, Верди, Дестро.
Предупреждения:
Дестро (29), Бадель (59), Томович (70), Кристофоро (78), Крейчи (90).
Палермо – Кальяри 1:3 (1:0, 0:3)
Дата проведения
2 апреля, 16.00, «Ренцо Барбера»
превью матча онлайн статистика
Голы:
1:0 – 26 Гонсалес, 1:1 – 48 Ионицэ, 1:2 – 58 Боррьелло, 1:3 – 88 Ионицэ.
ПалермоФулиньяти, Витиелло (Шаллаи, 80), Гонсалес, Гольданига, Рисполи, Бруно Энрике (Ло Фасо, 88), Гацци (Балог, 67), Чочев, Пеццелла, Трайковски, Несторовски.
КальяриБиттенкур, Исла, Пизакане, Алвеш, Мурру, Падоин, Тахцидис, Ионицэ, Жоао Педро (Фараго, 81), Сау (Хан Кван Сон, 86), Боррьелло (Дейола, 90).
Предупреждения:
Гацци (5), Исла (16), Бруно Энрике (75), Трайковски (90).
Кьево – Кротоне 1:2 (0:0, 1:2)
Дата проведения
2 апреля, 16.00, «Марк Антонио Бентегоди»
превью матча онлайн статистика
Голы:
0:1 – 51 Феррари, 1:1 – 57 Пеллиссье, 1:2 – 82 Фальчинелли.
КьевоСекулин, Фрей, Дайнелли, Гамберини (Сполли, 64), Каччаторе, Кастро, Радованович, де Гузман, Бирса (Меджорини, 58), Пеллиссье, Инглезе (Гакпе, 83).
КротонеКордац, Рози, Чеккерини, Феррари, Мартелла, Роден (Налини, 60), Капецци (Барберис, 80), Крисетиг, Стоян, Тротта, Фальчинелли (Сампиризи, 87).
Предупреждения:
Чеккерини (65), Кастро (68), Рози (74), Радованович (90).
Наполи – Ювентус 0:1 (первый тайм)
Дата проведения
2 апреля, 21.45, «Сан-Паоло»
превью матча текстовый онлайн статистика
Гол:
0:1 – 7 Хедира.
НаполиРафаэл, Альбиоль, Стринич, Хюсай, Кулибали, Мертенс, Аллан, Кальехон, Гамшик, Инсинье, Жоржиньо.
ЮвентусБуффон, Кьеллини, Бонуччи, Лихтштайнер, Лемина, Асамоа, Хедира, Маркизио, Пьянич, Манджукич, Игуаин.
Интер – Сампдория
Дата проведения
3 апреля, 21.45, «Джузеппе Меацца (Сан-Сиро)»
превью матча онлайн статистика

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.

Таблица серии А

Статистика серии А

 
 
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В 30-м туре итальянской серии А «Рома» принимает «Эмполи», «Милан» отправится в гости к «Пескаре», «Интер» встретится с «Сампдорией», а в центральном матче тура...

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