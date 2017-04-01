|
Чемпионат Италии. «Наполи» против «Ювентуса» и другие матчи
- Размер текста:
- A
- A
- A
В 30-м туре итальянской серии А «Рома» принимает «Эмполи», «Милан» отправится в гости к «Пескаре», «Интер» встретится с «Сампдорией», а в центральном матче тура сыграют «Ювентус» и «Наполи».
Чемпионат Италии
30-й тур
- Дата проведения
-
1 апреля, 19.00, «Читта-дель-Триколоре»
- Голы:
-
1:0 –
26, пенальти Берарди,
1:1 –
42 Иммобиле,
1:2 –
83, автогол Консильи.
Сассуоло –
Консильи, Лирола, Каннаваро, Ачерби, Делль`Орко, Пеллегрини, Аквилани, Миссироли (Данкан, 64), Берарди, Дефрель (Матри, 71), Политано (Рагуза, 84).
Лацио –
Стракоша, Габаррон, де Врей, Худт (Лукаку, 58), Раду, Пароло, Биглия, Милинкович-Савич, Фелипе Андерсон (Ломбарди, 79), Иммобиле, Лулич (Кейта, 58).
- Предупреждения:
-
Лулич
(5), Стракоша
(26), Пеллегрини
(32), Худт
(33), Кейта
(89), Лирола
(89).
- Дата проведения
-
1 апреля, 21.45, «Стадио Олимпико»
- Голы:
-
1:0 –
12 Джеко,
2:0 –
56 Джеко.
Рома –
Шченсны, Манолас, Фасио (Жезус, 85), Рюдигер, Бруно Перес, Паредес, Наингголан, Мариу Руй, Салах, Перотти (Гренье, 62), Джеко (Тотти, 73).
Эмполи –
Скорупски, Лорини, Весели, Барба (Чосич, 77), Паскуаль, Крунич, Бюхель, Кроче, Эль-Каддури (Маккароне, 73), Марилунго (Тельо, 58), Тьям.
- Предупреждение:
-
Крунич
(43).
- Дата проведения
-
2 апреля, 13.30, «Олимпико ди Торино»
- Голы:
-
0:1 –
49 Янкто,
0:2 –
68 Перица,
1:2 –
70 Моретти,
2:2 –
83 Белотти.
Торино –
Харт, Дзаппакоста, Россеттини, Моретти, Молинаро, Аккуа, Лукич (Бойе, 56), Базелли (Лопес, 71), Яго Фальке (Итурбе, 14), Белотти, Ляйич.
Удинезе –
Скуффет, Видмер, Ларангейра, Анджелла, Самир, Агеманг-Баду, Кумс (Аднан, 77), Янкто, де Пауль (Эрто, 61), Сапата, Перица (Ридер Матос, 85).
- Предупреждения:
-
Россеттини
(5), Кумс
(9), Анджелла
(54), Янкто
(90).
- Дата проведения
-
2 апреля, 16.00, «Луиджи Феррарис»
- Голы:
-
0:1 –
25 Конти,
0:2 –
32, пенальти Гомес,
0:3 –
63 Гомес,
0:4 –
76 Кальдара,
0:5 –
83 Гомес.
Дженоа –
Рубиньо, Муньос, Бурдиссо, Хентилетти (Хильемарк, 46), Иццо, Лазович (Бегетто, 72), Лаксальт, Ригони, Нтчам (Морозини, 56), Симеоне, Пинилья.
Аталанта –
Бериша, Толои, Кальдара, Масьелло, Конти (Д'Алессандро, 79), Кессиэ, Фройлер (Грасси, 81), Спинаццола, Куртич, Гомес (Хатебур, 83), Петанья.
- Предупреждения:
-
Ригони
(26), Бурдиссо
(47), Пинилья
(60), Кессиэ
(74).
- Удаление:
-
Пинилья
(60).
- Дата проведения
-
2 апреля, 16.00, «Адриатико»
- Голы:
-
1:0 –
12, автогол Палетта,
1:1 –
41 Пашалич.
Пескара –
Фьорилло, Дзампано, Кампаньяро, Бово, Бираги, Мемушай (Миличевич, 85), Кулибали, Мунтари (Бруно, 66), Бенали, Баэбек, Капрари (Черри, 76).
Милан –
Доннарумма, Калабрия, Палетта, Романьоли, Ванджони, Пашалич, Соса (Локателли, 70), Фернандес (Куцка, 76), Окампос, Бакка (Лападула, 58), Деулофеу.
- Предупреждения:
-
Бираги
(25), Бово
(52), Палетта
(58), Кулибали
(62), Соса
(63), Мемушай
(75), Локателли
(78), Бруно
(85).
- Дата проведения
-
2 апреля, 16.00, «Артемио Франки»
- Гол:
-
1:0 –
51 Эль-Бабакар.
Фиорентина –
Тэтэрушану, Томович, Санчес, Астори, Тельо (Кьеза, 84), Бадель, Кристофоро, Милич, Иличич (Сапонара, 70), Валеро, Калинич (Эль-Бабакар, 46).
Болонья –
Миранте, Гастальделло, Майетта, Торосидис (Ди Франческо, 77), Мбайе, Донса, Вивиани (Джемаили, 54), Таидер (Надь, 54), Крейчи, Верди, Дестро.
- Предупреждения:
-
Дестро
(29), Бадель
(59), Томович
(70), Кристофоро
(78), Крейчи
(90).
- Дата проведения
-
2 апреля, 16.00, «Ренцо Барбера»
- Голы:
-
1:0 –
26 Гонсалес,
1:1 –
48 Ионицэ,
1:2 –
58 Боррьелло,
1:3 –
88 Ионицэ.
Палермо –
Фулиньяти, Витиелло (Шаллаи, 80), Гонсалес, Гольданига, Рисполи, Бруно Энрике (Ло Фасо, 88), Гацци (Балог, 67), Чочев, Пеццелла, Трайковски, Несторовски.
Кальяри –
Биттенкур, Исла, Пизакане, Алвеш, Мурру, Падоин, Тахцидис, Ионицэ, Жоао Педро (Фараго, 81), Сау (Хан Кван Сон, 86), Боррьелло (Дейола, 90).
- Предупреждения:
-
Гацци
(5), Исла
(16), Бруно Энрике
(75), Трайковски
(90).
- Дата проведения
-
2 апреля, 16.00, «Марк Антонио Бентегоди»
- Голы:
-
0:1 –
51 Феррари,
1:1 –
57 Пеллиссье,
1:2 –
82 Фальчинелли.
Кьево –
Секулин, Фрей, Дайнелли, Гамберини (Сполли, 64), Каччаторе, Кастро, Радованович, де Гузман, Бирса (Меджорини, 58), Пеллиссье, Инглезе (Гакпе, 83).
Кротоне –
Кордац, Рози, Чеккерини, Феррари, Мартелла, Роден (Налини, 60), Капецци (Барберис, 80), Крисетиг, Стоян, Тротта, Фальчинелли (Сампиризи, 87).
- Предупреждения:
-
Чеккерини
(65), Кастро
(68), Рози
(74), Радованович
(90).
- Дата проведения
-
2 апреля, 21.45, «Сан-Паоло»
- Гол:
-
0:1 –
7 Хедира.
Наполи –
Рафаэл, Альбиоль, Стринич, Хюсай, Кулибали, Мертенс, Аллан, Кальехон, Гамшик, Инсинье, Жоржиньо.
Ювентус –
Буффон, Кьеллини, Бонуччи, Лихтштайнер, Лемина, Асамоа, Хедира, Маркизио, Пьянич, Манджукич, Игуаин.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.
Таблица серии А
Статистика серии А
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В 30-м туре итальянской серии А «Рома» принимает «Эмполи», «Милан» отправится в гости к «Пескаре», «Интер» встретится с «Сампдорией», а в центральном матче тура...
-
"Сошли с ума - это мягко сказано". В Минске с ажиотажем прошел фестиваль бонстиков
02:00, Tut.by
-
Россия блокирует поставки импортной техники, прошедшей сертификацию в Беларуси
13:56, Tut.by
-
Финансовый рынок обойдется без господдержки. Правительство и Нацбанк подписались на реформы
10:23, Tut.by
-
«Гомель» – БАТЭ. Матч посетили 7,5 тысяч зрителей, установлен рекорд сезона
22:15, Tribuna.com
-
Как избавиться от сахарной зависимости: 7 простых шагов
08:40, Tut.by
-
Валютчик из Лунинца за полгода получил 32,8 тысяч рублей дохода
10:09, Tut.by
-
В эти рекорды Гиннеса сложно поверить. Но факт остается фактом!
23:24, Flytothesky
-
Экс-советник Трампа признался в получении денег от российских компаний
09:48, Tut.by
-
Путин и Медведев нацелены на решение сложных вопросов с Беларусью
10:59, Tut.by
-
7 вещей, которые нужно делать, чтобы находится в хорошей форме
22:53, Flytothesky
-
По Источникам
-
Свежие новости
-
Самое читаемое
-
Интересы
|
- Откровения мужчины: "Я не знал, что чувства находятся не внизу живота, а на кончиках пальцев" 01.04.2017,
Tut.by
- 7 обыденных привычек, негативно влияющих на здоровье человека 01.04.2017,
Flytothesky
- Головоломка с тремя уровнями сложности: Отыщите яйцо среди птиц 01.04.2017,
Flytothesky
- Что такое иммунитет и как его укрепить 01.04.2017,
Tut.by
- Кремль прокомментировал коррупционные обвинения в адрес Медведева 01.04.2017,
Tut.by
- Выросли тарифы МТС: все подробности 01.04.2017,
Tut.by
- Дворкович рассказал о движении продовольствия из Беларуси и Турции 01.04.2017,
Sputnik Беларусь
Комментарии