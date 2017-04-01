Главный тренер «Крумкачоў» Владимир Пятенко прокомментировал результат матча против «Витебска» (1:0).

– Старт сезона. Выиграли – хорошо. Выдержали с хорошей командой, которая знает, как вскрывать зоны. Сами играли и нам давали это делать. Может быть, в обороне мы сыграли немного получше. Во втором тайме, конечно, в концовке психологически подсели. Возлей своей штрафной начали играть. Ребята выдержали, молодцы. Единственно, в атаке сегодня робковато играли. Не так, как хотелось. На это нужно время. Оборону построить легче, чем атакующие действия. Думаю, мы на верном пути.

- Были довольны объемом информации о Витебске? Какие акценты делали?

— Смотрели их контрольные матчи и игры в прошлом сезоне. У нас есть система, установки. Все видели, все знали. Единственное, что у них изменилось, вместо Волкова играет Вергейчик. До этого играли больше в два нападающих. Знали, что отрабатывают игру в три защитника. Были готовы к такой тактической схеме. Информации нам хватило.

— Ваше впечатления от белорусского чемпионата?

— Интересно готовиться к играм. Команды в течение матча могут поменять схему. Противостоять им одно удовольствие. Если сравнивать с украинским чемпионатом, то там схемы никто не меняет.

— Общаетесь с Олегом Дулубом?

— Нет, я не его друг.

— Сложно было сегодня докричаться до игроков?

— Да, потому что болельщики перекрикивали меня.

— Ожидали такую атмосферу?

— Всегда хочется большего. Полных стадионов. Но, в принципе, на матче «Минск» – «Динамо» Брест тоже была отличная атмосфера. Сегодня тоже их было слышно. И гостевых. Приятно, что люди приезжают на выезды. Но наши болельщики самые лучшие в стране. Они здорово поддерживали команду. С каждым матчем, надеюсь, своей игрой мы будем привлекать их еще больше.

- Количество травмированных перед началом сезона не беспокоит?

— Травмированные всегда беспокоят. Ребята вылетают. На тренировках заставляем их играть в щитках, но бывают стыки и футболисты не убирают ноги. Только от большого желания это получается. Все хотят играть в старте.

— Вы бы что-то изменили в составе, если бы в строю были все футболисты?

— Конечно. Я сознательно не говорил, что у нас отсутствуют футболисты. У нас есть состав из 24 игроков. Они все достойны выходить в основном составе. Сегодня нет одного, выходит другой и показывает игру. Только так мы сможем вырасти и развиваться. Конечно, отсутствие любого футболиста — проблема. Мы не та команда, которая имеет два равноценных состава. Но ребята, которые выходят вместо травмированных, показывают то, что могут.

— Как вам сегодня игра Забуна?

— Так, как и всей команда. Некоторыми моментами я доволен, некоторыми нет. Есть ошибки, тактические и технические. Как и у всех в команде. Выиграли – молодцы. Но ошибки есть, – сказал Пятенко.