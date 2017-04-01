Немецкий телеканал ARD сегодня показал документальный фильм, посвященный перепроверке допинг-проб из Пекина-2008, которая проводилась в прошлом году.

В нескольких допинг-пробах ямайских спринтеров и спортсменов из других стран был обнаружен кленбутерол. Перепроверка проб проходила в лаборатории в Лозанне.

Международное антидопинговое агентство (WADA) и Международный олимпийский комитет (МОК) не стали открывать дела против спортсменов и расследовать случаи в связи с тем, что количество кленбутерола в пробах было очень небольшое, а препарат используется в Китае для разведения домашнего скота. В частности, медицинский директор МОК Ричард Баджетт отказался от дальнейшего расследования.

По информации ARD, маловероятно, что кленбутерол мог случайно попасть в пищу, так как ямайские спортсмены питались со своим поваром и следовали инструкциям по питанию в Китае.

В то же время ARD утверждает, что тренеры из Ямайки в тот период интересовались у поставщиков допинга тем, как действует кленбутерол.