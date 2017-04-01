﻿ НБА. «Бостон» обыграл на выезде «Нью-Йорк», «Оклахома-Сити» принимает «Шарлотт» и другие матчи. 21.by
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НБА. «Бостон» обыграл на выезде «Нью-Йорк», «Оклахома-Сити» принимает «Шарлотт» и другие матчи

02.04.2017 22:48 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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В воскресенье в рамках регулярного чемпионата НБА «Бостон» обыграл на выезде «Нью-Йорк» (110:94), «Оклахома-Сити» принимает «Шарлотт».

НБА

Регулярный чемпионат

Нью-Йорк – Бостон 94:110 (23:34, 24:26, 24:28, 23:22)
Дата проведения
2 апреля, 20.00, «Madison Square Garden»
Онлайн матча Статистика
Нью-Йорк
Ли (16), Порзингис (14), Эрнангомес (12), Бэйкер (4), Вуячич (4)  старт; Кузминскас (11), О’Куинн (11 + 9 подборов), Рэндл (10), Холидэй (5), Пламли (5), Ндур (2).
Бостон
Томас (19 + 6 передач), Браун (16), Хорфорд (14 + 7 подборов), Джонсон (9), Краудер (8)  старт; Смарт (14), Розир (12), Олиник (12), Жеребко (3 + 9 подборов), Зеллер (3), Янг (0), Грин (0).

 

Оклахома-Сити – Шарлотт 40:45 (2 четверть)
Дата проведения
2 апреля, 22.00, «Chesapeake Energy Arena»
Онлайн матча Превью
Оклахома-Сити
Уэстбрук (10 + 7 подборов + 6 передач + 5 потерь), Оладипо (10), Роберсон (6), Гибсон (4), Адамс (2).
Шарлотт
Уокер (6), Кидд-Гилкрист (6), Батюм (5), Зеллер (3), Марв. Уильямс (2).

 

Лейкерс – Мемфис 14:17 (1 четверть)
Дата проведения
2 апреля, 22.30, «Staples Center»
Онлайн матча Превью
Лейкерс
Ингрэм (4), Кларксон (3), Рэндл (3), Расселл (2), Нэнс (0).
Мемфис
Аллен (7), Селден (4), Конли (2), Эннис (2), Райт (2).

 

Милуоки – Даллас 18:23 (1 четверть)
Дата проведения
2 апреля, 22.30, «Bradley Center»
Онлайн матча Превью
Милуоки
Адетокумбо (8), Снелл (6), Деллаведова (4), Миддлтон (0), Макер (0).
Даллас
Новицки (8), Феррелл (6), Барнс (4), Мэттьюз (3), Ноэл (2).

 

Сан-Антонио – Юта 26:22 (1 четверть)
Дата проведения
2 апреля, 22.30, «AT&T Center»
Онлайн матча Превью
Сан-Антонио
Паркер (8), Ленард (4), Дедмон (4), Бертанс (3), Андерсон (0).
Юта
Хэйворд (6), Гобер (6), Диао (4), Экзам (3), Худ (0).

 

Новый Орлеан – Чикаго
Дата проведения
3 апреля, 01.00, «Smoothie King Center»
Онлайн матча Превью

 

Торонто – Филадельфия
Дата проведения
3 апреля, 01.00, «Air Canada Centre»
Онлайн матча Превью

 

Бруклин – Атланта
Дата проведения
3 апреля, 01.00, «Barclays Center»
Онлайн матча Превью

 

Майами – Денвер
Дата проведения
3 апреля, 01.00, «American Airlines Arena»
Онлайн матча Превью

 

Кливленд – Индиана
Дата проведения
3 апреля, 01.00, «Quicken Loans Arena»
Онлайн матча Превью

 

Голден Стэйт – Вашингтон
Дата проведения
3 апреля, 03.00, «Oracle Arena»
Онлайн матча Превью

 

Финикс – Хьюстон
Дата проведения
3 апреля, 04.00, «US Airways Center»
Онлайн матча Превью

 

Таблица НБА

Статистика НБА

 
 
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В воскресенье в рамках регулярного чемпионата НБА «Бостон» обыграл на выезде «Нью-Йорк» (110:94), «Оклахома-Сити» принимает «Шарлотт».

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