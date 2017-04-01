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НБА. «Бостон» обыграл на выезде «Нью-Йорк», «Оклахома-Сити» принимает «Шарлотт» и другие матчи
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В воскресенье в рамках регулярного чемпионата НБА «Бостон» обыграл на выезде «Нью-Йорк» (110:94), «Оклахома-Сити» принимает «Шарлотт».
НБА
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
-
2 апреля, 20.00, «Madison Square Garden»
- Нью-Йорк
-
Ли (16),
Порзингис (14),
Эрнангомес (12),
Бэйкер (4),
Вуячич (4) старт;
Кузминскас (11),
О’Куинн (11 + 9 подборов),
Рэндл (10),
Холидэй (5),
Пламли (5),
Ндур (2).
- Бостон
-
Томас (19 + 6 передач),
Браун (16),
Хорфорд (14 + 7 подборов),
Джонсон (9),
Краудер (8) старт;
Смарт (14),
Розир (12),
Олиник (12),
Жеребко (3 + 9 подборов),
Зеллер (3),
Янг (0),
Грин (0).
- Дата проведения
-
2 апреля, 22.00, «Chesapeake Energy Arena»
- Оклахома-Сити
-
Уэстбрук (10 + 7 подборов + 6 передач + 5 потерь),
Оладипо (10),
Роберсон (6),
Гибсон (4),
Адамс (2).
- Шарлотт
-
Уокер (6),
Кидд-Гилкрист (6),
Батюм (5),
Зеллер (3),
Марв. Уильямс (2).
- Дата проведения
-
2 апреля, 22.30, «Staples Center»
- Лейкерс
-
Ингрэм (4),
Кларксон (3),
Рэндл (3),
Расселл (2),
Нэнс (0).
- Мемфис
-
Аллен (7),
Селден (4),
Конли (2),
Эннис (2),
Райт (2).
- Дата проведения
-
2 апреля, 22.30, «Bradley Center»
- Милуоки
-
Адетокумбо (8),
Снелл (6),
Деллаведова (4),
Миддлтон (0),
Макер (0).
- Даллас
-
Новицки (8),
Феррелл (6),
Барнс (4),
Мэттьюз (3),
Ноэл (2).
- Дата проведения
-
2 апреля, 22.30, «AT&T Center»
- Сан-Антонио
-
Паркер (8),
Ленард (4),
Дедмон (4),
Бертанс (3),
Андерсон (0).
- Юта
-
Хэйворд (6),
Гобер (6),
Диао (4),
Экзам (3),
Худ (0).
Таблица НБА
Статистика НБА
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В воскресенье в рамках регулярного чемпионата НБА «Бостон» обыграл на выезде «Нью-Йорк» (110:94), «Оклахома-Сити» принимает «Шарлотт».
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