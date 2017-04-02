|
НБА. Деррик Роуз выбыл до конца сезона из-за разрыва мениска
02.04.2017 23:51 — Новости Спорта | Tribuna.com
Разыгрывающий «Нью-Йорка» Деррик Роуз получил разрыв мениска в левом колене и пропустит оставшуюся часть сезона. В ближайшее время игроку будет сделана операция, восстановление после которой займет от 6 до 8 недель, сообщает The Vertical.
Роуз набрал 27 очков за 33 минуты, проведенные в матче с «Детройтом» в понедельник, однако в среду защитник пропустил игру «Никс» с «Майами» и прошел МРТ-обследование, которое выявило разрыв.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Разыгрывающий «Нью-Йорка» Деррик Роуз получил разрыв мениска в левом колене и пропустит оставшуюся часть сезона.
|
Архив (Новости Спорта)
Комментарии