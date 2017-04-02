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Николай Ходасевич: «Как бы долго ни ждали нового чемпиона, за один сезон ни одна команда не строится так, чтобы побороть БАТЭ»

03.04.2017 09:02 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Белорусский журналист Николай Ходасевич назвал фаворита сезона-2017.

– Без всяких сомнений ставлю на первое место борисовский клуб. Как бы долго ни ждали, что у нас появится новый чемпион, мне кажется, что за один сезон ни одна команда не строится так, чтобы побороть БАТЭ. Так что здесь два варианта развития событий: или кто-то будет поступательно, год за годом развиваться и наращивать игровые и кадровые обороты, чтобы столкнуть «желто-синих» с трона, или БАТЭ сам оступится.

Мне кажется, что за эту зиму борисовчане сделали правильные выводы, освободили зарплатную ведомость и расстались с теми игроками, которые не делали погоду, но тем не менее каким-то негативным образом влияли на коллектив. И, возможно, не под еврокубки прямо сейчас, но под чемпионат клуб создал за счет приглашения молодых игроков хорошую конкуренцию в тренировочном режиме. А мы видели по Суперкубку, матчам в Кубке, что, в принципе, в БАТЭ та же обойма, что были и в прошлом году, но чуть изменился стиль игры. Команда стала играть в более вертикальный агрессивный футбол. Появилась скамейка голодных футболистов, что очень важно.

И поэтому с этим составом, с желание играть, с Миркой Иваничем, с Гвилией более адаптированным, с выздоровевшим Милуновичем БАТЭ по дистанции чемпионата прокатит ровно, без серьезных сбоев. Я даже думаю, что, несмотря на то, что рисуется очень сильный и плотный сезон, они сделают все, чтобы образовался уже какой-нибудь отрыв даже к лету, чтобы на случай еврокубковых поединков был определенный запас. Не знаю, получится или нет, но пока, мне кажется, БАТЭ – это здоровый организм, здоровый коллектив, который готов добывать по три очка в каждом матче, –  сказал Ходасевич.

 
 
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