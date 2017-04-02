﻿ Рейтинг WTA. Конта и Винус Уильямс вошли в Топ-10, Саснович – 111-я, Соболенко – 127-я, Говорцова –186-я, Лапко – 262-я, Азаренко – 317-я. 21.by
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Рейтинг WTA. Конта и Винус Уильямс вошли в Топ-10, Саснович – 111-я, Соболенко – 127-я, Говорцова –186-я, Лапко – 262-я, Азаренко – 317-я

03.04.2017 09:48 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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По итогам турнира в Майами чемпионка Йоханна Конта и полуфиналистка Винус Уильямс вернулись в Топ-10. Финалистка Каролин Возняцки поднялась на две строчки и стала 12-й.

WTA Tour Singles Rankings

Положение на 3 апреля 2017

Место Теннисистка (страна) Очки
1 (1) Анжелик Кербер (Германия) 7340
2 (2) Серена Уильямс (США) 7010
3 (3) Каролина Плишкова (Чехия) 6020
4 (4) Доминика Цибулкова (Словакия) 5245
5 (5) Симона Халеп (Румыния) 5022
6 (6) Гарбинье Мугуруса (Испания) 4790
7 (11) Йоханна Конта (Великобритания) 4330
8 (8) Агнешка Радванска (Польша) 4290
9 (7) Светлана Кузнецова (Россия) 4025
10 (12) Винус Уильямс (США) 3865
12 (14) Каролин Возняцки (Дания) 3810
14 (13) Елена Веснина (Россия) 3235
16 (17) Анастасия Павлюченкова (Россия) 2196
42 (42) Дарья Касаткина (Россия) 1260
111 (120) Александра Саснович (Беларусь) 536
127 (130) Арина Соболенко (Беларусь) 456
186 (186) Ольга Говорцова (Беларусь) 277
262 (270) Вера Лапко (Беларусь) 174
317 (48) Виктория Азаренко (Беларусь) 131

 

 
 
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По итогам турнира в Майами чемпионка Йоханна Конта и полуфиналистка Винус Уильямс вернулись в Топ-10.

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