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Рейтинг WTA. Конта и Винус Уильямс вошли в Топ-10, Саснович – 111-я, Соболенко – 127-я, Говорцова –186-я, Лапко – 262-я, Азаренко – 317-я
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По итогам турнира в Майами чемпионка Йоханна Конта и полуфиналистка Винус Уильямс вернулись в Топ-10. Финалистка Каролин Возняцки поднялась на две строчки и стала 12-й.
WTA Tour Singles Rankings
Положение на 3 апреля 2017
|Место
|Теннисистка (страна)
|Очки
|1 (1)
|Анжелик Кербер (Германия)
|7340
|2 (2)
|Серена Уильямс (США)
|7010
|3 (3)
|Каролина Плишкова (Чехия)
|6020
|4 (4)
|Доминика Цибулкова (Словакия)
|5245
|5 (5)
|Симона Халеп (Румыния)
|5022
|6 (6)
|Гарбинье Мугуруса (Испания)
|4790
|7 (11)
|Йоханна Конта (Великобритания)
|4330
|8 (8)
|Агнешка Радванска (Польша)
|4290
|9 (7)
|Светлана Кузнецова (Россия)
|4025
|10 (12)
|Винус Уильямс (США)
|3865
|12 (14)
|Каролин Возняцки (Дания)
|3810
|14 (13)
|Елена Веснина (Россия)
|3235
|16 (17)
|Анастасия Павлюченкова (Россия)
|2196
|42 (42)
|Дарья Касаткина (Россия)
|1260
|111 (120)
|Александра Саснович (Беларусь)
|536
|127 (130)
|Арина Соболенко (Беларусь)
|456
|186 (186)
|Ольга Говорцова (Беларусь)
|277
|262 (270)
|Вера Лапко (Беларусь)
|174
|317 (48)
|Виктория Азаренко (Беларусь)
|131
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По итогам турнира в Майами чемпионка Йоханна Конта и полуфиналистка Винус Уильямс вернулись в Топ-10.
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