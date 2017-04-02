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Игорь Шлойдо: «В свое время предлагали контракт Кириленко, но подписывать его он не захотел»

03.04.2017 10:23 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Генеральный директор «Минска» Игорь Шлойдо рассказал о переходе Кириленко в брестское «Динамо».

«В клуб пришло письмо из брестского «Динамо» с просьбой отпустить воспитанника нашей академии в другой клуб. Естественно, с выплатой компенсации. У Кирилла не было подписано профессионального контракта с «Минском». Он числился в клубе, как воспитанник школы. В свое время мы предлагали контракт Кириленко, но подписывать его он не захотел. Парень планировал ехать за границу, поэтому не связывал себя обязательствами с «Минском», – сказал Шлойдо.

 
Теги: Минск
 
 
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Генеральный директор «Минска» Игорь Шлойдо рассказал о переходе Кириленко в брестское «Динамо».

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