Белорусский журналист Николай Ходасевич оценил перспективы минского «Динамо» в сезоне-2017.

«Вокруг минского «Динамо» всегда тяжелая атмосфера, в команде тяжело работать. И эти пикировки (между болельщиками и тренером) в прошлом сезоне очень серьезно влияли на обстановку, на коллектив. И сейчас начинаются какие-то полуиздевки по поводу самолета. Не знаю о корне отношений болельщиков к Боровскому, к команде, но всегда в «Динамо» сохраняется такая особенность – фанаты, может быть, всегда чересчур оптимистично подходят к сезону. Они говорят о чемпионстве, о золотых медалях. И это всегда придает хороший импульс.

Теперь атмосферы дружелюбности нет, появляются издевки. С одной стороны, в этом плане тяжелее работать, но я думаю, что Боровский стрессоустойчив, у него опыта столько, что он выдержит давление. И, с другой стороны, когда нет этих оптимистичных возгласов, команда подходит к сезону без груза ответственности. Поэтому в сезон можно вкатиться спокойно. Тогда пойдут и результаты.

А доработает или нет Боровский до конца сезона? Это же от результата зависит, от стартового отрезка. Да, птичка стоит на полях за проигранный четвертьфинал. Дальше все зависит от первых 10 туров. Ровно до мая. И пусть Юрия Александровича в «Динамо» есть, но традиции есть традиции», – сказал Ходасевич.