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The Times: «МЮ» и «Челси» готовы приобрести Неймара за 170 млн фунтов

03.04.2017 11:05 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Нападающий «Барселоны» Неймар интересен клубам из АПЛ.

25-летний форвард сборной Бразилии может продолжить карьеру в «Челси» или в «Манчестер Юнайтед».

Неймар сообщил своим друзьям об интересе обоих клубов, которые готовы выплатить за игрока сумму отступных в размере 170 миллионов фунтов.

Бразильский футболист рассматривает возможность ухода из «Барселоны» в другую команду, где бы игра строилась вокруг него, а не через Лионеля Месси с Луисом Суаресом.

Кроме того, Неймар хотел бы стать самым высокооплачиваемым футболистом Европы. В Англии зарплата Неймара после уплаты налогов может составить 21,2 миллиона фунтов в год.

 
 
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Нападающий «Барселоны» Неймар интересен клубам из АПЛ.

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