Нападающий клуба «Крумкачы» Вячеслав Глеб поделился впечатлениями после матча с «Витебском» (1:0) в 1-м туре высшей лиги.

- Самое главное, что мы взяли сегодня три очка. Начинать всегда тяжело, кроме того, у нас сегодня был хороший соперник. Но начало положено, и надеюсь эта победа добавит нам уверенности. У нас была задача выиграть, поэтому мы старались с первых минут играть первым номером. Во втором тайме пришлось тяжелее, силенки стали покидать, да и «Витебск» перестроился. Но такая победа приятнее вдвойне, учитывая как нелегко она далась.

На этот чемпионат конкретных целей себе не ставили, идем от матча к матчу. У нас каждый может обыграть каждого, поэтому будем настраиваться и в каждом поединке играть на победу. Пожалуй, в нынешнем сезоне на нас все же оказывается больше давления, потому что в прошлом сезоне нас никто не воспринимал всерьез. Теперь же соперники будут серьезнее настраиваться на матчи с нами, — отметил Глеб.