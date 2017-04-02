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Николай Шпилевский: «Для руководителей «Минска» переход Кириленко стал небольшим шоком, но я отвечаю за футболиста и его будущее»

03.04.2017 12:18 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Футбольный агент Николай Шпилевский поделился подробностями перехода Кирилла Кириленко из «Минска» в брестское «Динамо».

– Насколько легким оказался трансфер Кириленко из «Минска» в брестское «Динамо»?

– В этом плане не было никаких проблем, потому что у Кирилла еще ни разу не заключал профессиональный контракт с клубом. Возможно, для руководителей «Минска» этот переход стал небольшим шоком, но я представляю не конкретный клуб, а отвечаю за футболиста и его будущее.

– В этом году мы сможем увидеть Кирилла в матчах высшей лиги?

– Абсолютно уверен, что будет именно так. Кирилл переходил в Брест, как игрок основной команды. Если бы речь шла о чем-то другом, трансфер бы просто не состоялся, – сказал Шпилевский.

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Теги: Брест, Минск
 
 
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Футбольный агент Николай Шпилевский поделился подробностями перехода Кирилла Кириленко из «Минска» в брестское «Динамо».

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