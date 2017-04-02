|
Николай Шпилевский: «Для руководителей «Минска» переход Кириленко стал небольшим шоком, но я отвечаю за футболиста и его будущее»
03.04.2017 12:18 — Новости Спорта | Tribuna.com
Футбольный агент Николай Шпилевский поделился подробностями перехода Кирилла Кириленко из «Минска» в брестское «Динамо».
– Насколько легким оказался трансфер Кириленко из «Минска» в брестское «Динамо»?
– В этом плане не было никаких проблем, потому что у Кирилла еще ни разу не заключал профессиональный контракт с клубом. Возможно, для руководителей «Минска» этот переход стал небольшим шоком, но я представляю не конкретный клуб, а отвечаю за футболиста и его будущее.
– В этом году мы сможем увидеть Кирилла в матчах высшей лиги?
– Абсолютно уверен, что будет именно так. Кирилл переходил в Брест, как игрок основной команды. Если бы речь шла о чем-то другом, трансфер бы просто не состоялся, – сказал Шпилевский.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Николай Шпилевский: «Для руководителей «Минска» переход Кириленко стал небольшим шоком, но я отвечаю за футболиста и его будущее»
Футбольный агент Николай Шпилевский поделился подробностями перехода Кирилла Кириленко из «Минска» в брестское «Динамо».
|
Архив (Новости Спорта)
Комментарии