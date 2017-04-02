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Полузащитник «Минска» Громыко станет гостем сегодняшнего выпуска «Время футбола»
03.04.2017 12:32 — Новости Спорта | Tribuna.com
Полузащитник «Минска» Валерий Громыко станет гостем сегодняшнего выпуска «Время футбола».
Передача выйдет в эфир в 18.35 по белорусскому времени на телеканале «Беларусь 5».
«Поздравляю всех со стартом высшей лиги! 1 тур принес массу положительных эмоций – и по посещаемости стадионов, и по количеству красивых голов, и по отчасти неожиданным результатам. Как прошли футбольные выходные – обсудим сегодня вечером.
Гость студии – игрок «Минска» Валерий Громыко. Пора бы уже и обратить внимание на молодежь! Ваши вопросы до 14.00 принимаются.
Спасибо за внимание! До встречи в эфире!» – написал Ходасевич.
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Полузащитник «Минска» Валерий Громыко станет гостем сегодняшнего выпуска «Время футбола».
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