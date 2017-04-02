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Вторая лига Беларусь. Турнир пройдет с 22 апреля по 28 октября, участие примут 14 команд

03.04.2017 12:38 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Сезон-2017 во второй белорусской лиге пройдет с 22 апреля по 28 октября.

Участие в турнире примут 14 команд: «Ошмяны», «Клецк», «Молодечно-ДЮСШ-4», «Чисть», «Монтажник», «Виктория», ДЮСШ ДСК, ЮАС, «Энергосбыт», СДЮШОР-8 (Гомель), СМИавтотранс, СДЮШОР-3 (Пинск), «Любань», «Узда».

 
Теги: Гомель
 
 
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Сезон-2017 во второй белорусской лиге пройдет с 22 апреля по 28 октября.

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