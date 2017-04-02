Министр спорта и туризма Александр Шамко назвал количество международных соревнований, которые пройдут в Беларуси.

«В этом году в стране пройдет более 80 крупных международных спортивных мероприятий», – сказал Шамко.

По словам министра, введение безвизового режима дало толчок для проведения в Беларуси крупных международных спортивных конференций. Кроме того, Шамко отметил, что возможность посетить Беларусь без визы стимулирует также деловую активность.