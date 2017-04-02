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Александр Шамко: «В этом году в Беларуси пройдет более 80 крупных международных спортивных мероприятий»
03.04.2017 13:28 — Новости Спорта | Tribuna.com
Министр спорта и туризма Александр Шамко назвал количество международных соревнований, которые пройдут в Беларуси.
«В этом году в стране пройдет более 80 крупных международных спортивных мероприятий», – сказал Шамко.
По словам министра, введение безвизового режима дало толчок для проведения в Беларуси крупных международных спортивных конференций. Кроме того, Шамко отметил, что возможность посетить Беларусь без визы стимулирует также деловую активность.
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Александр Шамко: «В этом году в Беларуси пройдет более 80 крупных международных спортивных мероприятий»
Министр спорта и туризма Александр Шамко назвал количество международных соревнований, которые пройдут в Беларуси.
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