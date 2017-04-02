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Белорусская высшая лига на 23-м месте в Европе по средней результативности за матч

03.04.2017 13:19 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Белорусская высшая лига расположилась на 23-м месте в Европе по средней результативности за матч.

Показатель белорусского первенства 2,4 гола за игру (129 матчей, 310 мячей). Лидирует швейцарская высшая лига – 3,33 (125, 416), на последнем месте РФПЛ – 1,99 (160, 318).

Отметим, что статистика взята за промежуток с 1 июля 2016 года по 31 марта 2017 года. Рассматривались только ведущие дивизионы в каждой европейской стране.

Белорусская высшая лига на 23-м месте в Европе по средней результативности за матч

 

 
 
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Белорусская высшая лига расположилась на 23-м месте в Европе по средней результативности за матч.

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