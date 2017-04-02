Белорусская высшая лига расположилась на 23-м месте в Европе по средней результативности за матч.

Показатель белорусского первенства 2,4 гола за игру (129 матчей, 310 мячей). Лидирует швейцарская высшая лига – 3,33 (125, 416), на последнем месте РФПЛ – 1,99 (160, 318).

Отметим, что статистика взята за промежуток с 1 июля 2016 года по 31 марта 2017 года. Рассматривались только ведущие дивизионы в каждой европейской стране.



