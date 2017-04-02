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«Неман» представил нового маскота

03.04.2017 13:48 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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На матче 1-го тура чемпионата страны «Неман» – «Славия» (0:0) хозяева представили нового маскота команды, которым стал олень.

Имени у него пока нет, и клуб планирует объявить конкурс по этому поводу.

«Неман» представил нового маскота

«Неман» представил нового маскота

«Неман» представил нового маскота

Фото: Ольга Трофимович / football.by

 
 
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На матче 1-го тура чемпионата страны «Неман» – «Славия» (0:0) хозяева представили нового маскота команды, которым стал олень.

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