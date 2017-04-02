Экс-директор «Гомеля» Евгений Поболовец поделился мнением о матче против БАТЭ (1:1) в рамках первого тура чемпионата Беларуси.

«Все меняется, кроме одного – отбирать очки у БАТЭ. Всех гомельчан с упущенной победой, а не с заработанной ничьей. Так будет правильнее оценивать результат», – сказал Поболовец.