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Евгений Поболовец: «В «Гомеле» все меняется, кроме одного – отбирать очки у БАТЭ»
03.04.2017 13:48 — Новости Спорта | Tribuna.com
Экс-директор «Гомеля» Евгений Поболовец поделился мнением о матче против БАТЭ (1:1) в рамках первого тура чемпионата Беларуси.
«Все меняется, кроме одного – отбирать очки у БАТЭ. Всех гомельчан с упущенной победой, а не с заработанной ничьей. Так будет правильнее оценивать результат», – сказал Поболовец.
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Экс-директор «Гомеля» Евгений Поболовец поделился мнением о матче против БАТЭ (1:1) в рамках первого тура чемпионата Беларуси.
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