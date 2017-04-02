Белорусский агент Валерий Исаев поделился мнением о новой игровой форме «Славии».

«Презентация формы «Славии»? Вот же не хотелось вредничать. Ну что за скудоумие. Что вы хотите сделать из футбола? А если делают, то как обезьяны. Раньше вот купили форму, попилили откаты и забыли. А сейчас вот одевают женщин в мужское . Сейчас народ попрет на трибуны! А еще ведь и в шахты залазят», – сказал Исаев.









Фото: официальный сайт «Славии»