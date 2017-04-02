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Сергей Сафарьян: «Сокращение расходов на детский футбол? Не знаю, откуда такие цифры. В этом году заложено больше денег»

03.04.2017 14:17 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Заместитель председателя АБФФ Сергей Сафарьян рассказала о затратах на детский футбол.

«Сокращение расходов на детский футбол? Я не знаю, откуда такие цифры. В этом году заложено больше денег. Там мне кажется оперировали не абсолютными цифрами, а в процентном отношении. В абсолютной величине расходы на массовый и детский футбол не сократились – это точно», – сказал Сафарьян.

Напомним, цифры о том, что АБФФ почти в полтора раза сократила расходы на детско-юношеский и массовый футбол в 2017 году появились на официальном сайте федерации в финансовом отчете за 2016 год, а также утвержденном бюджете организации на следующий год.

Так, расходы на детско-юношеский и массовый футбол: 2093,54 тыс. рублей в 2016 году, 1476,30 тыс. рублей в 2017 году.

 
 
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Заместитель председателя АБФФ Сергей Сафарьян рассказала о затратах на детский футбол.

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